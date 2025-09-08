Warum Kreativität in jedem von uns schlummert

08.09.2025

Philippe Knupp

Kreativität ist nicht das Privileg einer Abteilung oder eines Jobtitels. Sie steckt in jedem von uns – ob CEO, Ingenieurin, Künstler oder Studentin. Aber: von selbst entzündet sie sich selten. Oft braucht es einen Impuls, einen Funken, einen Moment der Inspiration. Führungskräfte, Lehrer oder Kreativagenturen können diesen Funken geben. Doch das Feuer zum Brennen bringen – das müssen Sie selbst.

Kreativität beginnt bei Ihnen

Wir sind es gewohnt, Aufgaben zu verteilen: Finanzen ans Controlling, Kommunikation an die PR-Abteilung, Strategie an die Geschäftsleitung. Doch eines lässt sich nicht auslagern – die Fähigkeit, selbst Ideen zu entwickeln. Der Creative Spirit ist dieser unteilbare innere Antrieb, der uns Routinen hinterfragen, Probleme neu denken und Ideen mutig vorantreiben lässt. Inspiration von aussen kann helfen – doch in echte Schöpfung verwandelt sie sich nur durch den eigenen Spirit. Wer verstehen will, wie sich dieser Geist in der Praxis zeigt, muss dorthin blicken, wo die Grenzen des Machbaren verschoben wurden – sei es im Silicon Valley, in zeitgenössischen Kunstwerkstätten oder am Set legendärer Filme.

Steve Jobs und das «Reality Distortion Field»

Steve Jobs war berüchtigt für sein sogenanntes Reality Distortion Field – ein Begriff aus der Serie Star Trek. Apple-Mitarbeiter beschrieben damit seine Fähigkeit, Menschen glauben zu lassen, das Unmögliche sei machbar. Ein bekanntes Beispiel ist seine Diskussion mit Andy Hertzfeld, einem der Ingenieure am ersten Macintosh: Das Problem war die langsame Startzeit des Systems. Jobs formulierte die Herausforderung neu – eine Verkürzung um nur zehn Sekunden, multipliziert mit Millionen von Nutzern, würde im Laufe eines Jahres «Dutzende von Leben retten». Plötzlich war die technische Aufgabe nicht mehr bloss Optimierung, sondern eine Mission. Inspiriert von dieser Perspektive gelang es dem Team, die Startzeit deutlich zu verkürzen – ein Beleg für Jobs’ Fähigkeit, aus einer simplen Anforderung eine visionäre Mission zu machen.

Das «Reality Distortion Field» ist mehr als Manipulation – es ist die Verkörperung von Creative Spirit in Leadership. Man findet ähnliche Dynamiken in Startups, wo Gründer mit Visionen andere mitreissen, oder in Kreativagenturen, wo ein starkes Briefing den Raum für mutige Ideen öffnet.

Kunstwerkstätten als Kreativlabore

Auch in der Kunst ist das Bild des einsamen Genies im Atelier längst überholt. Viele der erfolgreichsten zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstler arbeiten in grossen Werkstätten, die eher Produktionsfirmen gleichen. Damien Hirst, Jeff Koons, Olafur Eliasson oder Pipilotti Rist beschäftigen Dutzende Mitarbeitende, die Werke realisieren – von monumentalen Skulpturen bis zu komplexen Installationen.

Ihre Rolle ist die des Impulsgebers: Sie setzen Visionen und Konzepte, die konkrete Ausführung übernehmen Spezialisten. Kritiker nennen das manchmal «Fabrikarbeit». Doch gerade hier zeigt sich das Wesen des Creative Spirit: Auch wenn viele Hände beteiligt sind, bleibt der Ursprung einer Idee untrennbar an eine Persönlichkeit gebunden.

Chaos und Inspiration am Filmset

Werner Herzogs Zusammenarbeit mit Klaus Kinski gilt als eine der intensivsten Regisseur-Schauspieler-Beziehungen der Filmgeschichte. Filme wie Aguirre, der Zorn Gottes oder Fitzcarraldo entstanden im Spannungsfeld aus Herzogs Vision und Kinskis unberechenbarer Energie.

Herzog lieferte die Impulse – die Idee eines Mannes, der ein Dampfschiff über einen Berg ziehen lässt. Kinski füllte diese Vision mit Leben, indem er seine Wildheit in die Rolle legte. Das Ergebnis war nicht planbar, nicht kontrollierbar – es war der Ausdruck zweier Creative Spirits, die sich gegenseitig entzündeten.

Was lernen wir daraus?

Der Creative Spirit erinnert uns daran, dass Kreativität immer persönlich ist. Ob in der Welt von Apple, in den Werkstätten der Gegenwartskunst oder am Set von Werner Herzog: Impulse von aussen können inspirieren, aber die schöpferische Energie muss jede und jeder selbst mobilisieren.

Gerade im Zeitalter der künstlichen Intelligenz wird das noch deutlicher: Der kreative Funke liegt nicht im Algorithmus, sondern im Menschen. KI kann Texte generieren oder Bilder entwerfen – doch die eigentliche Kreativität beginnt früher: mit der Idee für den ersten Prompt, mit der Vision des Endresultats, mit dem Geistesblitz, überhaupt ein Gespräch mit einer Maschine zu starten.

Und schliesslich betrifft der Creative Spirit auch unsere Rolle als Kreativagentur: Wir verstehen uns nicht nur als Ideengeber, sondern oft als Sparring-Partner und Impulsgeber – manchmal Funke, manchmal Brandbeschleuniger. Doch das eigentliche Feuer? Das entsteht nur, wenn unsere Kundinnen und Kunden ihren eigenen Spirit entfachen.

Philippe Knupp ist Director bei der Zürcher Kreativagentur Dear Creative und berät Unternehmen bei kreativen Herausforderungen in den Bereichen Branding, Werbung und Kommunikation.