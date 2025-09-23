Wie spielerisches Denken zu grossen Ideen führt

23.09.2025

Philippe Knupp

Viele der besten Ideen entstehen nicht in starren Meetings, sondern im Spiel. Post-its, die zufällig an der Wand kleben bleiben. Notizen auf Servietten. Spontane Ideen in einer Kaffeepause. Weniger bekannt: Auch die «wilden» Ideen hinter Gmail, der iPod oder der Walkman von Sony entstanden aus Phasen des spielerischen Experimentierens – ja sogar die Post-it Notes selbst. Creative Play bedeutet, Kreativität nicht zu erzwingen, sondern Räume zu schaffen, in denen Leichtigkeit, Humor und Ausprobieren erlaubt sind.

Spiel als Quelle von Kreativität

Die «20%-Zeit» bei Google – bei der Mitarbeitende einen Teil ihrer Arbeitszeit in eigene Projekte investieren durften – ist inzwischen legendär. Produkte wie Gmail oder Google News sind aus solchen Spielräumen hervorgegangen. Doch Google ist nur ein Beispiel: Immer wieder zeigt sich, dass die grössten Durchbrüche dort entstehen, wo Menschen frei experimentieren, scheitern dürfen und Freude am Ausprobieren haben.

Creative Play ist kein Luxus, sondern ein Nährboden für Innovation. Es ist der Spielplatz, auf dem sich Ideen unverkrampft begegnen – und manchmal zu echten Revolutionen auswachsen.

Lego Serious Play – wenn Spielen zur Strategie wird

Lego hat das Prinzip des Spiels selbst professionalisiert. Mit Lego Serious Play entwickelte das Unternehmen eine Methode, die in Unternehmen, Schulen und sogar bei Regierungen genutzt wird – etwa von der dänischen Regierung, die die Methode in Innovationsprojekten und Bürgerdialogen eingesetzt hat.

Teams bauen dabei mit Lego-Steinen Modelle, die ihre Ideen, Visionen oder Probleme repräsentieren. Das vermeintlich Kindische löst Denkblockaden, macht abstrakte Gedanken greifbar und führt oft zu überraschenden Einsichten. Zahlreiche Organisationen setzen Lego Serious Play für Strategieprozesse ein – vom Innovations-Workshop bis hin zur Konfliktlösung. Die Erkenntnis: Wenn die Hände bauen, denkt der Kopf anders.

Gamification – Motivation durch Spielprinzipien

Der Begriff Gamification beschreibt die Anwendung spielerischer Elemente in Bereichen, die auf den ersten Blick nichts mit Spielen zu tun haben. Punkte, Levels, Belohnungen – diese Mechanismen motivieren Menschen, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen, die von sich aus nicht spannend genug erscheinen, um sich mit ihnen zu befassen.

Ob in der Bildung (Duolingo mit seinen Levels und Streaks), im Gesundheitswesen (Fitness-Apps, die Trainings als Challenges darstellen) oder in der Kommunikation (Kampagnen, die auf spielerische Interaktion setzen) – Gamification erleichtert den Zugang. Marken wie Nike nutzen das Prinzip eindrücklich: Mit der Nike+ Run Club App werden Trainingseinheiten als Wettbewerbe inszeniert, Läuferinnen und Läufer sammeln Abzeichen, vergleichen sich mit Freunden – und werden so spielerisch an Marke und Produkt gebunden. Das Spielerische schafft Engagement, das rein rationale Argumente nie erzeugen könnten.

Improvisationstheater in Organisationen

Improvisation lebt vom Spontanen, vom Reagieren auf das Unerwartete – genau das, was Teams auch in einer unsicheren Business-Welt brauchen. Deshalb nutzen immer mehr Unternehmen Impro-Workshops, um Kreativität, Kooperation und Resilienz zu trainieren.

Ein Beispiel: Die Schweizerische Post hat 2019 mit professionellen Impro-Schauspielern Workshops durchgeführt, insbesondere mit Teams aus der Abteilung Kundenservice & Innovation. Ziel war, Mitarbeitende darauf vorzubereiten, flexibler und souveräner auf unvorhergesehene Situationen zu reagieren. Dabei lernten sie spielerisch, Fehler nicht als Scheitern, sondern als Angebote zu sehen. Genau dieser Perspektivwechsel – aus dem Improtheater entlehnt – ist für Organisationen in Transformationsprozessen entscheidend.

Was wir daraus lernen

Ob Lego Serious Play, Gamification oder Impro-Workshops: Creative Play zeigt, dass Spiel kein Zeitvertreib, sondern ein ernsthafter Innovationsmotor ist. Spielerisches Denken löst Blockaden, macht Komplexes greifbar und eröffnet neue Perspektiven.

Gerade in einer Zeit, in der vieles durch Effizienz getrieben ist, braucht es Räume für Leichtigkeit und Experiment. Denn Kreativität entsteht selten am Reissbrett – sie braucht das Spiel.

Und auch wir als Kreativagentur wissen: Ideen entfalten sich oft dort, wo man sich erlaubt, mit Gedanken zu spielen, Möglichkeiten auszuprobieren und scheinbar Verrücktes zuzulassen. Unsere Rolle ist es, diesen Raum zu öffnen – und den Funken, der darin entsteht, in wirkungsvolle Konzepte zu übersetzen.

Philippe Knupp ist Director bei der Zürcher Kreativagentur dear creative und berät Unternehmen bei kreativen Herausforderungen in den Bereichen Branding, Werbung und Kommunikation.

Unsere Autorinnen und Autoren vertreten ihre eigene Meinung. Sie deckt sich nicht in jedem Fall mit derjenigen der Redaktion.