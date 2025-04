Zwei Marken – Eine neue Ära?

23.04.2025

Bastian Schneider

Die Fusion von Helvetia und Baloise ist ein Paukenschlag in der Schweizer Wirtschaft. Zwei Versicherungsgrössen, zwei Traditionsmarken, eine neue Holding. Was aus betriebswirtschaftlicher Sicht rational erscheint, wird aus markenstrategischer Sicht zum Hochseilakt: Wie formt man aus zwei starken Marken eine glaubwürdige, klare und kraftvolle neue Identität?

Die Identitätsfrage: Addition oder Transformation?

Erste Fakten sind bekannt und lassen vermuten, dass man versucht, behutsam vorzugehen und beide Unternehmen «auf Augenhöhe» zusammenzuführen. So soll die Baloise rechtlich in die Helvetia fusioniert, aber das Logo der neuen Gruppe dafür an das Design des Baloise-Logos angelehnt werden. Als neuer Name scheint Helvetia Baloise gesetzt zu sein.

Eine Markenzusammenführung also, die es allen recht machen will. Kann das gelingen? Eine überaus heikle Aufgabe, die Fingerspitzengefühl erfordert. Denn Marken sind keine Logos, sondern Bedeutungsräume. Helvetia steht für Bodenständigkeit, Sicherheit, Swissness. Baloise für Verlässlichkeit, Kundennähe, smarte Services. Addiert man diese Images einfach – oder nutzt man die Fusion, um sich grundlegend neu zu positionieren?

Die Frage ist aus meiner Sicht zentral: Wird Helvetia Baloise ein «Doppelnamen-Kompromiss» – oder entsteht wirklich eine neue markenstrategische Idee, die auch die sich verändernden Bedürfnisse der verschiedenen Generationen anspricht?

Vertrauen entsteht durch Kontinuität

Versicherungsmarken leben vom Vertrauen – und Vertrauen lebt von Verlässlichkeit. Wenn die Kunden nicht mehr wissen, mit wem sie es zu tun haben, kann selbst jahrzehntelange Markenarbeit binnen Monaten an Wirkung verlieren.

Deshalb ist Kontinuität entscheidend: im Verhalten, in der Sprache, im Service. Nicht alles muss neu sein. Aber alles muss sich neu begründen lassen.

Die neue Chance: Marke als Richtungsgeber

Die Fusion bietet auch eine historische Gelegenheit: Die neue Marke könnte der Gruppe einen übergeordneten Sinn geben über das operative «mehr Marktanteil» oder «mehr Synergien» hinaus. Eine Idee, die Kunden, Talente und Investoren gleichermassen bewegt.

Warum nicht die Versicherung neu denken? Für eine Welt, in der Sicherheit nicht nur finanziell, sondern auch emotional und sozial gedacht wird? Welche Rolle spielt dabei auch unsere neue geopolitische Realität und das sich verändernde Sicherheitsgefühl der Menschen? Fragen über Fragen.

Die Integration als Lackmustest

Marke wirkt von innen nach aussen. Nur wenn die Mitarbeitenden die neue Identität mittragen, kann sie nach aussen glaubwürdig wirken. Das bedeutet: Interne Markenarbeit, echte Dialogformate, Beteiligung an der Entstehung der neuen Kultur. Wer das vernachlässigt, riskiert einen kulturellen Kurzschluss.

Fazit

Die Fusion von Helvetia und Baloise ist ein Markenmoment von nationaler Bedeutung. Sie kann zeigen, dass Marke nicht nur Symbol, sondern strategischer Führungsrahmen ist. Doch dazu braucht es Mut – und ein klares Bild davon, wofür diese neue Marke stehen soll. Denn am Ende zählt nicht, wie gross man ist, sondern wofür man steht.



Bastian Schneider ist BrandTrust Partner in der Schweiz. Der Unternehmensberater ist Markenexperte für Transformation und Empowerment. In den letzten 20 Jahren begleitete er globale Konzerne, mittelständische Familienunternehmen und Start-ups verschiedenster Branchen bei ihrer Transformation.