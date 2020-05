Am IAA-Panel mit Teilnehmern vom 23. April nahmen Inam Mahmood, Managing Director Global Business Solutions bei TikTok, Yuan Zou, Head of Luxury & Fashion Europe der Chinesischen Digitalagentur HYLINK, Bas Tolenaars, zuständig für Social Media beim holländischen Fussballclub AFC Ajax und Sherice Banton, TikTok Content Creator teil, um mit Host Silvana Imperiali über den erfolgreichen Einsatz von TikTok zu sprechen.

Was macht den Erfolg von TikTok aus?

TikTok wächst rasant und hat Facebook und Instagram in Hinblick auf Downloadzahlen mittlerweile bereits überholt. Durchschnittlich nutzen User die Plattform 52 Minuten täglich. Was aber macht den Erfolg dieser Plattform aus?





Kreative Kurzvideos – auch «TikToks» genannt, können auf der Plattform mit einer Reihe von kreativen Bearbeitungsmöglichkeiten sehr einfach produziert, verbreitet und natürlich auch konsumiert werden. In hoher Geschwindigkeit entstehen dadurch Trends, Challenges und Memes, wobei sich die App vor allem durch ihren Aufbau von anderen, bereits existierenden, sozialen Medien unterscheidet.

«Inhalte auf TikTok müssen unterhaltsam sein. Persönliche und extrem lustige Erfahrungen, reale Erlebnisse, aber auch Sport Challenges sind bei den Usern sehr beliebt. In jedem Fall müssen die Beiträge kreativ, positiv und involvierend sein, sonst verlieren die Teilnehmer schnell das Interesse – gerade jetzt, während der Krise sind positive Vibes besonders wichtig», erklärt Inam Mahmood von TikTok.

Die erfolgreiche TikTokerin Sherice Banton mit 1,4 Millionen Followern ergänzt: «Für mich funktioniert TikTok deshalb so gut, weil ich mich quasi in einer speziellen Nische befinde und meine Follower wissen, was sie von mir erwarten können. Mit Hilfe von Videoserien gelingt es mir, die Leute bei der Stange zu halten. Ich fühle mich meiner Audience verpflichtet, deshalb nehme ich es bei der Auswahl der Marken, für die ich werbe, sehr genau. Nur wenn sie passend sind, arbeite ich mit ihnen zusammen, deshalb ist es für mich auch ausschlaggebend, was ein Brand sich von einer Zusammenarbeit auf TikTok verspricht.»

Dank TikTok erreichen Marken neue Zielgruppen

Mit mehr als 620'000 Followern, davon ein Drittel Frauen, ist der Fussballclub AFC Ajax sehr erfolgreich auf TikTok unterwegs. Der Club startete erst im September 2019 mit einem eigenen Account auf TikTok und wächst monatlich aktuell um 100'000 neue Followers.

Bas Tolenaars, der den rasant wachsenden TikTok-Account des Holländischen Fussballclubs AFC Ajax betreut: «Unser Content variiert zwischen Entertainment, Fun und Information. Mit TikTok erreichen wir ein ganz anderes Publikum, nicht nur die gewohnte Fanbase. Das ist natürlich auch für unsere Sponsoren interessant.»

Es tiktokt gewaltig in der Werbebranche

TikTok funktioniert anders als Facebook, Instagram, Twitter oder YouTube. Die Plattform hat seine ganz eigenen, innovativen und kreativen Regeln. Brands, die den Spirit von TikTok erfassen, können schnelle Erfolge erzielen, denn die organische Reichweite von gutem Content ist gross.

Yuan Zou, die für die Digitalagentur Hylink viele Kunden berät: «Wenn Kunden zu uns kommen, müssen wir ihnen meistens erst einmal erklären, dass TikTok völlig anders funktioniert als andere Social-Media-Plattformen.»

Abschliessend resümierte Inam Mahmood: «TikTok ist ständig in Bewegung und entwickelt sich. Neben der sehr jungen Zielgruppe haben wir jetzt auch ältere User, die unsere Plattform nutzen. Damit ändern sich natürlich auch die Inhalte. Was aber gleich bleibt, ist der innovative Zugang, das emotionale Involvement und Engagement, die positive Einstellung und der globale Ansatz, über alle Grenzen hinweg. Für Marken eröffnen sich hier unglaubliche Möglichkeiten sich zu etablieren.» (IAA/Chantal Landis)