Dept: Agentur führt neue Managementstruktur ein

Die Digitalagentur Dept treibt in der Schweiz die Integration von Technologie und Marketing weiter voran und hat unter dem Motto «Prepare to Pioneer» alle Teams an einem Standort zusammengeführt. Die heisst es in einer Mitteilung.

Für den Bereich Digital Marketing sind Philipp Griesser und Tobias Scholz als Managing Directors zuständig, während Stefan Tan als Managing Director und Yann Wanner als Director of Business Development den Bereich Design & Technology leiten. Die Länderverantwortung liegt bei Beat Muttenzer als Managing Director Switzerland. Simone Bobst ist weiterhin Director People & Culture.

Die Founder Michael Hinderling (Creative Director), Severin Klaus (Tech Director) und Lukas Stuber (Digital Ethics Ambassador) sind bereits seit Jahreswechsel nicht mehr Teil des Managements und fokussieren sich mit ihrem Erfahrungsschatz auf Lösungen und Projekte für Kundinnen und Kunden. Der Hinderling Volkart-Mitgründer Michael Volkart hat Dept verlassen, um sich eine kreative Pause zu gönnen.

Für die nächsten Monate hat Dept grosse Pläne, darunter auch die Umgestaltung des Zürcher Offices im Schlotterbeck-Areal an der Badenerstrasse 415, das voll auf die New-Work-Realität und flexibelste Arbeits(zeit)-Modelle ausgelegt werden soll. Leitidee bleibt bei allen Zukunftsplänen stets der Grundsatz «We are big enough to cope and small enough to care». (pd/wid)