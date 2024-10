Ads&Figures: Alessandro Graf wird Partner

Publiziert am 01.10.2024

Alessandro Graf übernimmt als CBDO die Verantwortung für den Aufbau und die Leitung der Business Development Unit, teilt Ads&Figures mit. Der neue Partner bringt eine Palette an Erfahrungen in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Kundenbetreuung und Führung mit, die er in seiner bisherigen Karriere, unter anderem bei der isolutions AG sowie der Web-Agentur Muvacon, gesammelt hat.

Neben einem Bachelor of Science in Betriebswirtschaft hat er sich als Unternehmer mit einem Fokus auf die Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden etabliert. Er ist auch zertifizierter Kommunikation- & Leadership-Trainer mit Erfahrung im Coaching von Führungskräften und Verwaltungsräten. (pd/spo)