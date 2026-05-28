Publiziert am 28.05.2026

Seit Donnerstag kommt auf der Hardturmbrache in Zürich ein Matching-Algorithmus des Berner Tech-Start-ups Taste Match zum Einsatz. Besuchende beantworten wenige Fragen zu ihren Geschmackspräferenzen und erhalten sofort eine personalisierte Empfehlung – noch vor dem ersten Gang über das Festivalgelände. Die Technologie funktioniert sowohl von zu Hause aus als auch direkt vor Ort.

Taste Match wurde 2024 von David Kilchenmann und Tobias Tröhler gegründet und ist bisher als Restaurant-Discovery-App in Zürich, Bern, Basel und Luzern bekannt. Seit dem Launch im Dezember 2024 zählt die Plattform rund 15'000 aktive Nutzende und über 1400 Restaurants. Das Street Food Festival markiert den ersten Einsatz ausserhalb der klassischen Restaurantsuche.

«Mit Taste Match helfen wir unseren Besuchenden, sich in diesem vielfältigen Angebot besser zurechtzufinden und gezielt neue Lieblingsstände zu entdecken», wird Katja Weber, Mit-Gründerin und Projektleiterin des Street Food Festival Zürich, in einer Mitteilung zitiert. Co-Founder Tobias Tröhler sieht den Auftritt als Praxisbeweis: «100 Stände, unzählige Küchen, persönliche Matches: genau dafür haben wir diese Technologie entwickelt.»

Das Street Food Festival Zürich dauert bis zum 28. Juni 2026. Das Quiz ist unter tastematch.io abrufbar. (pd/cbe)