All-In Games: All in für digitales Entertainment

Das Konzept der «All-In Games» von Gruber & Ianeselli ist «durch seine Einfachheit effektiv», wie es in einer Mitteilung heisst: 30 Content Creators treten in 29 Elimination Challenges gegeneinander an, die voll von überraschenden Wendungen und Tricks sind. Die Spiele fordern Geschicklichkeit, Geschmackssinn und knallharte Entscheidungen.

Wer «All-in» am besten spielt, wird am Ende belohnt und nimmt einen fünfstelligen Barpreis nach Hause. Die eigens für das Projekt gestalteten Spielflächen im Schloss der Brauerei Feldschlösschen, Naming Partner der « All-In Games», versprechen laut eigenen Angaben ein beeindruckendes Setting. Aufgezeichnet werden die zweitägigen Spiele durch Tyro Media Group.

Sabrina Weber, Creative Strategist von Gruber & Ianeselli, kann den Startschuss der «All-In Games» am 30. Mai kaum erwarten: «Mit dem Konzept ist es uns gelungen, bewährte Entertainment-Formate für heutige Plattformen weiterzudenken. Dabei revolutionieren wir, indem wir die neuartige Game-Experience mit der Brand-Experience der Partner verbinden. Und die Zuschauer:innen dürfen mit unseren Content Creators mitfiebern – sie sind unsere Rockstars!»

In Zusammenarbeit mit der Designagentur Blast Off ist für die «All-In Games» laut Mitteilung ein unverwechselbarer, visueller Style entstanden. Umfassende Erfahrung und Expertise in der Social-Media-Welt bringe die Headz Agency mit, die mit ihrem Netzwerk an Content Creators spannende Teilnehmerinnen und Teilnehmer stelle.

Exklusiver Vermarktungspartner ist der Bereich Content- und Sponsoring der Goldbach Manufaktur. «Unseren Partnern bieten wir über die «All-In Games» beste Sichtbarkeit an. Darüber hinaus ist das Konzept modular aufgebaut und kann sich so authentisch und glaubwürdig an die Bedürfnisse der jeweiligen Marke anpassen.» führt Mirjana Elmer, Key Account Managerin von Goldbach Manufaktur, aus. «Den Partnern bieten wir so exklusive Vorteile mit hohem Brand Fit sowie eine herausragende Präsenz im Goldbach-Universum.»

Die «All-In Games» sind eine Kooperation von Gruber & Ianeselli und der Goldbach Manufaktur. (pd/cbe)