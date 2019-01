World Web Forum 2019: «Als Gastgeber sind wir Servant»

von Michèle Widmer

Herr Hediger, sind Sie als Chef des WWF eher ein Master oder ein Servant?

Hier sind wir tatsächlich Servant. Als Gastgeber bieten wir den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Plattform, bei der möglichst viele mitwirken können.

Die Kampagne zur diesjährigen Konferenz zeigt unter anderem tanzende Hippies und bewaffnete Roboter. Was genau ist die Botschaft?

Viele erfolgreiche US-Unternehmer gehörten in den 1970er-Jahren der Hippie-Bewegung an, zum Beispiel Apple-Gründer Steve Jobs oder Intel-Gründer Robert Noyce. Diese Bewegung wollte die Technologie nicht Konzernen und dem Militär überlassen, sondern sie für sich nutzen, um an die Macht zu kommen. Genau dieses Mindset ist heute gefragt: Neues fördern und damit eine Machtposition aufbauen.

Was war 2019 das Aufwendigste in der Vorbereitung?

Das Line-up gibt am meisten zu tun. Die Speaker müssen zuerst einmal zusagen. Danach besprechen wir, was sie sagen und bringen alles zu einem runden Programm zusammen.

An der Eröffnung sagten Sie, dass das World Web Forum nicht wachsen möchten. Was sind Ihre langfristigen Ziele?

Wir waren bei vielen anderen Veranstaltungen und haben gemerkt, dass nicht die Grösse, sondern die Qualität zählt. Wir wollen kein Web Summit mit bis zu 60’000 Menschen werden. Im Rahmen von 600 bis 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern kann man noch gut interagieren. Es ist zum Teil schwierig, Leute zu finden, aber es ist nicht unmöglich.

Das Motto Master or Servant sei bereits im letzten Jahr entstanden, sagten Sie. Welche möglichen Themen stehen für nächstes Jahr im Raum?

Da sind wir in der Tat bereits dran. Aber es ist noch nichts spruchreif.