CH Media Entertainment: Gerry Reinhardt wechselt zur ZHAW

von Christian Beck

Der langjährige Radiomacher Gerry Reinhardt, seit 2022 Community Manager bei CH Media Entertainment in Zürich-Nord, hat einen neuen Job. Er startet am 1. August an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) als Lead Social Media.

«Da ich an der ZHAW bereits Lehrbeauftragter war, freue ich mich auf die grossartige und inspirierende Atmosphäre», so Reinhardt auf Anfrage von persoenlich.com. «Mit der neuen Position kann ich meine Social-Media-Stärken einsetzen und aus dem Vollen schöpfen. Ich finde es spannend, die unzähligen Themen der ZHAW in die Social-Media-Welt zu tragen. Und kanalgerecht zu erzählen.»

Reinhardt begann seine Medienkarriere 1993 bei Radio Eulach in Winterthur als Moderator. Es folgten Stationen bei Radio Zürisee, Radio Z, Radio 24 und Flashback FM. Von 2015 bis 2022 war Reinhardt während sieben Jahren Social Media Manager bei FM1Today in St. Gallen.

Er verlasse bei CH Media ein tolles Team, bemerkt Reinhardt. «Im Social-Media-Bereich war ich von Anfang an bei der Geburt von FM1Today dabei und konnte dem Brand zum Erfolg verhelfen. Von diesen Erfahrungswerten profitierten auch die anderen Today-Kanäle», so der 52-Jährige weiter. «Dass wir auch als kleiner Player mit wenig Budget viel erreichten, hat Spass gemacht. Ich werde das Radiomachen etwas vermissen, war ich doch noch Moderator bei Flashback FM, aber vielleicht hört man mich irgendwann in einem ZHAW-Podcast wieder.»

«Zeit für neue Herausforderung»

Auch Laura Guggisberg hat gekündigt. Sie startete im Dezember 2021 als Leiterin Social Media Today, Radio und TV Regional (persoenlich.com berichtete). «Rund zwei Jahre lang haben mein Team und ich eine erfolgreiche übergreifende Social-Media-Strategie für die Today-Portale, Radio und TV Regional von den Grundmauern her entwickelt, umgesetzt, auf- und ausgebaut», so die 34-Jährige auf Anfrage. «Durch die Umstrukturierungen bei CH Media ändert sich nun Grundlegendes, auch in der Social-Media-Abteilung. Für mich wird es daher Zeit, eine neue Herausforderung anzunehmen.»

Wohin es Guggisberg zieht, ist noch offen. «Ich lasse mich überraschen. Mein grosser Wunsch aber bleibt: meine Leidenschaft für grüne Themen mit der Social-Media-Arbeit zu verbinden.» Sie war zuvor als Online-Produzentin für Radio 24 und Virgin Radio Switzerland sowie für SRF als Online-Redaktorin tätig.