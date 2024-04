Migros: Oranger Riese sucht nach Agentur

von Christian Beck

Die Migros sucht derzeit nach einer Werbeagentur. «Die Migros führt im Zuge einer strategischen Neuausrichtung einen Pitch zur neuen Dachmarkenkommunikation durch», bestätigte Marcel Schlatter, Leiter Medienstelle des Migros-Genossenschafts-Bunds, laut Informationen von persoenlich.com. Hintergrund der «strategischen Neuausrichtung» dürfte die laufende Reorganisation sein (persoenlich.com berichtete).

Ein Bewerbungsverfahren für den Pitch gab es laut Migros nicht. persoenlich.com weiss: Im Rennen sind Wirz, Thjnk Zürich und Rod Kommunikation. Diese Agenturnamen wurden von der Migros auf Anfrage bestätigt. «Wir hatten die drei Agenturen angefragt und – was uns sehr freut – von allen eine Zusage erhalten», so Schlatter auf Anfrage. Die Briefings hätten bis Ende März stattgefunden. «Seither durchlaufen wir den gewohnten Pitch-Prozess mit Creative Sessions und Präsentationen», so der Migros-Sprecher.

Wirz entwickelte 2020 eine neue Dachmarkenstrategie. «Bei unserem Portfolio benötigen wir je nach Projekten verschiedene Kompetenzen und Spezialisten, was bedingt, dass wir den Agenturpool erweitern werden», sagte Schlatter weiter. Mit den internen Spezialisten von Markenführung, Media, Kommunikation et cetera und externen Partnern sei nie das klassische Modell der Leadagentur gelebt worden.