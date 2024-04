MAZ: Journalistenschule verzeichnet geringen Verlust

Der Umsatz der Schweizer Journalistenschule MAZ in Luzern hat im vergangenen Jahr erneut das Niveau vor der Corona-Pandemie erreicht. Bei den Kursgeldern verzeichnete die Schule den höchsten Stand der vergangenen fünf Jahre. Unter dem Strich resultierte dennoch ein leichter Verlust.



Die Finanzanlagen, die 2022 erhebliche Verluste verzeichneten, konnten sich laut dem am Donnerstag veröffentlichten MAZ-Jahresbericht 2023 zwar leicht erholen und einen Gewinn von knapp 250'000 Franken verzeichnen. Trotz dieser Verbesserung reiche dieser Gewinn aber nicht aus, um den Verlust des Vorjahres vollständig auszugleichen: Das MAZ schliesst das vergangene Jahr mit einem Verlust von rund 96'000 Franken ab.



Im Bereich Journalismus konnte die Schule, welche in diesem Jahr das 40-Jahr-Jubiläum feiert, die Lehrgänge laut eigenen Angaben sehr gut auslasten. Auch die Angebote im Bereich Kommunikation stiessen auf breites Interesse. Insbesondere im Herbst verzeichnete die Schule hohe Buchungszahlen.



Aus dem Jahresbericht geht weiter hervor, dass das MAZ den Mietvertrag am aktuellen Standort in Luzern verlängern konnte, aber eines der drei ursprünglich gemieteten Stockwerke aufgab. Die verbleibenden zwei Stockwerke wurden während des Sommers für über 800'000 Franken umgebaut.



Weil sich die Medienbranche nach wie vor in einem Transformationsprozess befindet, lancierte die Journalistenschule einen Strategieprozess, wie Stiftungsratspräsident Felix E. Müller im Jahresbericht schreibt. Dieser verfolge im Kern die Frage, wie das MAZ auf die aktuellen und künftigen Entwicklungen im Medienbereich, aber auch in der Kommunikationsbranche reagieren müsse. (sda/wid)