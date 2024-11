Publiziert am 10.11.2024

Das schreibt die SonntagsZeitung, gestützt auf eine Umfrage der Allianz «Die Plattform». Diese zeigt, dass 80 Prozent der Befragten mehr Fachwissen für den KI-Einsatz benötigen. Nur ein Viertel der Befragten gibt an, ihr Arbeitgeber habe eine klare KI-Strategie, was zu Unsicherheit führt. Personen in Führungspositionen sehen mehr Chancen in KI, während weniger Qualifizierte skeptischer sind. Ursula Häfliger von «Die Plattform» betont, dass Firmen ihre Angestellten in den KI-Prozess einbeziehen sollten. Mitte-Nationalrat Dominik Blunschy schlägt vor, KI-Kompetenzen bereits in der Primarschule im Fach «Medien und Informatik» zu unterrichten. (pd/red)