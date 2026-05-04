Die Initiative Digital Ad Trust Switzerland veröffentlicht die Ergebnisse für das erste Quartal 2026 und zeigt eine insgesamt positive Entwicklung im Schweizer Digitalwerbemarkt. Insbesondere die Sichtbarkeit (Visibility) von Display- und Videoformaten konnte gegenüber dem Vorquartal deutlich gesteigert werden, während Ad Fraud und Brand Safety weiterhin auf einem äusserst niedrigen Niveau verharren.
Display Visibility: Breiter Anstieg über alle Geräte hinweg
Die Gesamt-Visibility für Displaywerbung stieg im ersten Quartal 2026 auf 74.5% (+1.8 Prozentpunkte). Auf Desktop erhöhte sich die Sichtbarkeit auf 81.1% (+1.5 Prozentpunkte), wobei insbesondere das Format 300x250 mit 77.7% (+1.7 Prozentpunkte) zulegen konnte. Das Format 300x600 bleibt mit 87.4% auf einem sehr hohen Niveau.
Im Mobile-Bereich zeigt sich eine noch dynamischere Entwicklung: Die Gesamt-Visibility stieg auf 70.2% (+1.9 Prozentpunkte). Besonders hervorzuheben ist das Format 300x250 mit einem Plus von 3.2 Prozentpunkten auf 69.7%.
Ad Fraud weiter rückläufig
Die Ad-Fraud-Rate (SIVT) reduzierte sich insgesamt leicht auf 0.53% (-0.05 Prozentpunkte) und bestätigt damit den langfristigen Trend eines sehr sicheren Werbeumfelds. Während Desktop mit 0.90% nahezu stabil bleibt, verzeichnet Mobile erneut sehr niedrige Werte von 0.32% (-0.04 Prozentpunkte). Besonders niedrige Raten zeigen sich bei mobilen Grossformaten.
Brand Safety auf konstantem Top-Niveau
Die Blockierungsrate im Bereich Brand Safety liegt weiterhin bei minimalen 0.03% und unterstreicht die hohe Qualität der Schweizer Digitalinventare.
Video Visibility: Stabile Entwicklung mit leichten Impulsen
Die Gesamt-Visibility im Videobereich steigt leicht auf 75.0% (+0.3 Prozentpunkte). Mobile-Instream-Formate entwickeln sich besonders positiv und erreichen 79.9% (+3.4 Prozentpunkte). Auf Desktop zeigt sich ein gemischtes Bild mit starken Instream-Werten (82.6%), während Outstream leicht rückläufig ist.
Roland Ehrler, Präsident von Digital Ad Trust Switzerland, kommentiert: «Der Jahresauftakt zeigt eine sehr erfreuliche Entwicklung: steigende Sichtbarkeit bei gleichzeitig weiter sinkendem Ad Fraud. Das bestätigt die hohe Qualität und Reife des Schweizer Digitalwerbemarktes.» (pd/red)