Publiziert am 04.05.2026

Die Initiative Digital Ad Trust Switzerland veröffentlicht die Ergebnisse für das erste Quartal 2026 und zeigt eine insgesamt positive Entwicklung im Schweizer Digitalwerbemarkt. Insbesondere die Sichtbarkeit (Visibility) von Display- und Videoformaten konnte gegenüber dem Vorquartal deutlich gesteigert werden, während Ad Fraud und Brand Safety weiterhin auf einem äusserst niedrigen Niveau verharren.

Display Visibility: Breiter Anstieg über alle Geräte hinweg

Die Gesamt-Visibility für Displaywerbung stieg im ersten Quartal 2026 auf 74.5% (+1.8 Prozentpunkte). Auf Desktop erhöhte sich die Sichtbarkeit auf 81.1% (+1.5 Prozentpunkte), wobei insbesondere das Format 300x250 mit 77.7% (+1.7 Prozentpunkte) zulegen konnte. Das Format 300x600 bleibt mit 87.4% auf einem sehr hohen Niveau.

Im Mobile-Bereich zeigt sich eine noch dynamischere Entwicklung: Die Gesamt-Visibility stieg auf 70.2% (+1.9 Prozentpunkte). Besonders hervorzuheben ist das Format 300x250 mit einem Plus von 3.2 Prozentpunkten auf 69.7%.





Ad Fraud weiter rückläufig

Die Ad-Fraud-Rate (SIVT) reduzierte sich insgesamt leicht auf 0.53% (-0.05 Prozentpunkte) und bestätigt damit den langfristigen Trend eines sehr sicheren Werbeumfelds. Während Desktop mit 0.90% nahezu stabil bleibt, verzeichnet Mobile erneut sehr niedrige Werte von 0.32% (-0.04 Prozentpunkte). Besonders niedrige Raten zeigen sich bei mobilen Grossformaten.





Brand Safety auf konstantem Top-Niveau

Die Blockierungsrate im Bereich Brand Safety liegt weiterhin bei minimalen 0.03% und unterstreicht die hohe Qualität der Schweizer Digitalinventare.





Video Visibility: Stabile Entwicklung mit leichten Impulsen

Die Gesamt-Visibility im Videobereich steigt leicht auf 75.0% (+0.3 Prozentpunkte). Mobile-Instream-Formate entwickeln sich besonders positiv und erreichen 79.9% (+3.4 Prozentpunkte). Auf Desktop zeigt sich ein gemischtes Bild mit starken Instream-Werten (82.6%), während Outstream leicht rückläufig ist.





Roland Ehrler, Präsident von Digital Ad Trust Switzerland, kommentiert: «Der Jahresauftakt zeigt eine sehr erfreuliche Entwicklung: steigende Sichtbarkeit bei gleichzeitig weiter sinkendem Ad Fraud. Das bestätigt die hohe Qualität und Reife des Schweizer Digitalwerbemarktes.» (pd/red)