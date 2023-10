YouTube hat die Ausweitung seines Partnerprogramms bekanntgegeben. Dieser Schritt ermöglicht es tausenden zusätzlichen YouTube Creators in der Schweiz, Fan-Finanzierungsfunktionen wie Super Chat, Super Thanks, Super Sticker und Kanalmitgliedschaften zu aktivieren. Damit können ab sofort noch mehr Creators Einnahmen mit YouTube erzielen, wie Google Schweiz am Dienstag mitteilte.

«Mit den neuen niedrigeren Zulassungskriterien für das YouTube Partner Program möchten wir Creators unterstützen, die noch am Anfang ihrer YouTube-Reise stehen», so Andreas Briese, Director YouTube Content Partnerships Central Europe. «Creators sind das Lebenselixier von YouTube. Daher legen wir grossen Wert darauf, YouTube zum lohnendsten Ort für sie zu machen – kreativ, emotional und finanziell.»

Die neuen Fan-Finanzierungsfunktionen stehen YouTube Creators zur Verfügung, die folgende Voraussetzungen erfüllen: 500 Abonnentinnen und Abonnenten; drei öffentliche Uploads in den letzten 90 Tagen; entweder 3000 Wiedergabestunden in den letzten 365 Tagen oder drei Millionen Shorts-Aufrufe in den letzten 90 Tagen; kein aktiver Verstoss gegen die Community-Richtlinien.

Creators können via YouTube Studio unter der Registerkarte «Verdienen» auf die neuen Funktionen zugreifen. Dort sehen sie, ob sie berechtigt sind, sich für die neue Stufe zu bewerben. Zudem werden automatische E-Mails verschickt, sobald sich ein Creator für die Bewerbung qualifiziert. (pd/cbe)