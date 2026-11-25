25.11.2026

Achill Prakash

Fredy,

die letzten Tage habe ich mich mit vielen Menschen an dich erinnert. Davon will ich dir hier schreiben.

Du hattest die unbequemsten Sessel weit und breit, das muss ich dir sagen. Da kannst du alle fragen. Es ist ein Rätsel, wie man mit quadratischen Sesseln die wunderbarste Werbeagentur ihrer Zeit erschaffen konnte.

Du warst ein Chef der alten Schule, wie es sie heute kaum mehr gibt. Ein Patron, den alle bewundert haben. Ein Mensch, bei dem jedes Wort eine Abmachung war.

Dein Herz schlug für Publicis. Du warst immer stolz darauf, nicht nur die grösste Werbeagentur zu sein, sondern auch die einzige, die die grössten Unternehmen der Welt genauso bedienen durfte wie die ikonischsten Marken der Schweiz. Das ist bis heute einzigartig. Bei dir waren alle zuhause: der Megakonzern Nestlé und die feine Jura, die globale UBS und die kleine PostFinance, die komplexe Zurich und die stolze V-Zug, der blaue Riese Swisscom und viele andere mehr.

Du warst trotzdem kein Mann der grossen Worte. Kein Mann der grossen Bühnen. Keiner, der im Scheinwerferlicht stehen wollte. Keiner, der von Transformation und Disruption geschwafelt hat, als neudeutscher Business-Slang in die Agenturen schwappte. Denn was man nicht auf Bärndütsch sagen kann, das braucht die Welt auf keinen Fall.

Du hast uns stattdessen in ruhigen Worten die Welt erklärt. Und die Werbung. Du hast erzählt von deiner Zeit bei der Migros. Von Anekdoten aus Paris und der Kronenhalle. Von den Geheimnissen deiner Kunden. Und davon, dass du im Haus von Tina Turner wohntest. Dann wieder von der Migros. Und so weiter. Wer zu dir ins Büro kam, wusste: Deine Zeit ist nie knapp.

Deine Einladung zum Grillen war ein herzliches Wiedersehen nach vielen Jahren. Auch wenn sie nicht ohne Herausforderungen war. Was bringt man einem weltgewandten Freund, der alles hat? Und wo ist Hurden, und wie kommt man dahin? Es brauchte gar nicht viel. Ein gutes Navi und feinen Wein. Zwei Flaschen, sorgfältig recherchiert, über die hast du dich sehr gefreut. Ein grosser Mensch wie du, der braucht nicht viel. Ausser feinem Bordeaux und einem Stammplatz in der Kronenhalle. Sonst fast nichts.

Deine Mitarbeitenden waren für dich Familie. Das Sommerfest feierten wir bei dir im Garten. Die Bratwurst war jedes Jahr die gleiche. Warum nach Neuem streben, wenn alles schon gut ist? Dass du persönlich am Grill standest, war für dich Ehrensache. Wer Gastgeber ist, der bindet sich die Schürze um.

Erinnerst du dich, wie du uns im Boesch-Boot von Küsnacht nach Zürich gefahren hast? Weil wir bei dir im Garten noch tanzen wollten. Und du ins Bett. Es war deine charmante Art, uns rauszuschmeissen. Diese Art, für die du so berühmt bleiben wirst.

Fredy, viele Menschen haben dir viel zu verdanken. Das sage ich dir nicht, weil es in so einen Abschied gehört. Ich sage dir das, weil heute noch viele davon erzählen.



Der Autor: Achill Prakash arbeitete von 2005 bis 2012 als Head of Strategy und Mitglied der Geschäftsleitung bei Publicis mit Fredy Collioud zusammen.

Zur Meldung über den Tod von Fredy Collioud.

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