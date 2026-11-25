Herr Hogenkamp*, am Dienstag war der 25. Jahrestag des Crossair-Absturzes vom 24. November 2001, bei dem Sie an Bord waren. Wie haben Sie den Tag verbracht?

Ich war normal im Büro. Am Nachmittag habe ich eine kleine Presseschau gemacht, die Berichte zum Jahrestag gelesen und einige versandt. Die NZZ und der Tages-Anzeiger haben schöne Artikel gemacht, auch digital gut aufbereitet. Ich erfahre auch nach 25 Jahren jedes Mal wieder neue Details, wenn ich so etwas lese.

Und am Abend? Der Absturz ereignete sich ja kurz nach 22 Uhr.

Am Abend haben wir uns in einer kleinen Gruppe zum Nachtessen getroffen, was wir immer mal wieder gemacht haben, wobei das letzte Mal schon vor fünf Jahren zum 20. Jahrestag war: mit Jacqueline Badran, die in der Maschine neben mir sass, den damaligen Kommandanten vor Ort von Polizei und Feuerwehr, dem Wirt der Beiz «Kreuzstrasse» in Nürensdorf, in die wir damals eingekehrt sind, sowie einigen Familienangehörigen. Nach dem Essen gehen wir um 22.06 Uhr immer zur Absturzstelle im Wald, an der ein Gedenkstein steht. Am Dienstag brannten viele Lichter, es waren also tagsüber viele Leute dort. Ende November herrscht auch oft das authentische Wetter: nasskalt und leichter Schnee. Als etwas gespenstisch empfinde ich jeweils, dass um diese Uhrzeit noch die letzten Flugzeuge auf die Piste 28 anfliegen, die einem dann direkt über den Kopf donnern. Wenn man von unten sieht, wie tief sie an der Stelle über den Wald fliegen, wundert es einen fast, dass nicht öfter etwas passiert.

«Die Hose mit dem Lehmfleck habe ich aufgehoben»

Denken Sie noch an den Moment des Absturzes? Haben Sie manchmal Alpträume?

Ich hatte nicht einen einzigen Alptraum. Es hilft mir womöglich, dass ich rund um den eigentlichen Absturz einen «Filmriss» habe. Mir fehlen einige Minuten ab dem Zeitpunkt, an dem das ganze Flugzeug heftig durchgeschüttelt wird. Als Nächstes erinnere ich mich, wie ich durch den verschneiten Wald stolpere, über einige Äste falle und fast in einem Bach lande. Die Hose mit dem Lehmfleck habe ich aufgehoben, allerdings seit Jahren nicht mehr angeschaut.

Wann wurde Ihnen bewusst, was passiert war?

Wohl im Schockzustand kam mir in den ersten Minuten das Wort «Absturz» gar nicht in den Sinn. Es war mehr so ein diffuses Gefühl, dass diese Landung irgendwie anders lief als sonst, verbunden mit der Frage: «Was macht man wohl in so einer Situation im dunklen Wald? Und in welche Richtung geht es wohl zum nächsten Ort?» Man weiss ja, dass man im Kanton Zürich nicht im tiefsten Wald landen kann, aber trotzdem ist man zunächst orientierungslos. Das hielt aber nur wenige Minuten an, dann sah man, wie sich auf einem der umliegenden Waldwege ein Blaulicht von links nach rechts bewegte. Das war der erste Polizeiwagen, die Feuerwehr kam schon sehr rasch danach. Erst als ich mir eine halbe Stunde später von einem der Nachbarn, die zu Hilfe geeilt waren, ein Handy leihen konnte, um meine Eltern anzurufen, kam es mir in den Sinn: «Wir sind gerade mit dem Flugzeug abgestürzt.» Ich finde das bis heute irgendwie schwer zu glauben.

Wie präsent ist der Absturz heute in Ihrem Leben?

Generell ist der Absturz in meinem Leben nicht sonderlich präsent. Natürlich erinnere ich mich daran, aber nie unfreiwillig. Er sortiert sich irgendwie ein zwischen den anderen, «normalen» Ereignissen.

Hatten Sie manchmal ein schlechtes Gewissen, dass Sie überlebt haben?

Ehrlich gesagt, am Anfang tatsächlich etwas, wobei schlechtes Gewissen wohl das falsche Wort ist. Man kann ja nicht das Geringste dafür, man hätte auch niemanden retten können, es stand ja alles in Flammen, offenbar war direkt vor uns eine riesige Stichflamme – daher haben wir sicher nicht auf Kosten von anderen überlebt. Die Tatsache, dass wir vor dem Start die Plätze gewechselt hatten und dadurch einige Reihen weiter hinten sassen als auf unseren gebuchten Sitzplätzen in Reihe 11, wo wir wohl zumindest schwerer verletzt worden wären, lässt die ganze Sache trotzdem nochmal etwas schicksalhafter erscheinen – falls es das gibt. Ich habe aber recht schnell für mich entschieden, dass die Frage «Warum ich?» nichts bringt. Es war einfach ein grosses Glück, nicht mehr und nicht weniger.

Welches waren für Sie die emotionalsten Momente?

Die kann ich genau benennen. Abgesehen natürlich von den beiden Gedenkfeiern, eine kurz danach, eine zum ersten Jahrestag – übrigens das Letzte, was uns gegenüber vonseiten der Swiss zum Thema unternommen wurde –, sind es für mich die Momente am Gedenkstein, wenn man in den Kondolenzbüchern liest. Dort überfällt einen mit voller Wucht, wie anders das Ereignis für die Familien ist, die jemanden verloren haben: eine Wunde, die nie verheilt. Besonders gerührt hat mich immer die Familie des Copiloten Stefan Löhrer, der mit 25 starb. Einmal schrieben sie: «Lieber Stefan, heute wäre Dein 40. Geburtstag», und einige Jahre später die Mutter und die Schwester: «Heute sind wir zum ersten Mal ohne Papa da.» Bei so etwas kommen mir jedes Mal die Tränen. Das könnten auch meine Eltern sein – dann wäre alles für alle sehr anders gewesen.

«Wir melden uns jetzt mal krank. Bei wem denn?»

Wie verarbeitet man ein solches Unglück?

Ich kann natürlich nur für mich sprechen. Ich denke, es hat geholfen, dass Jacqueline und ich damals selbstständig waren – unsere Firma Zeix war gerade ein Jahr alt –, und es war für uns beide als Co-Geschäftsführer gar keine Option zu sagen: Wir melden uns jetzt mal krank. Bei wem denn? Der Absturz war am späten Samstagabend, am Sonntag waren wir im Unispital, am Montag habe ich mir eine neue Hose gekauft und mit ein paar Medien gesprochen, unter anderem mit dem Schweizer Fernsehen – diese Bilder liefen damals wohl in aller Welt, Jacqueline bekam eine Rückmeldung, dass jemand in Brasilien uns im dortigen Fernsehen gesehen habe –, und ab Dienstag sind wir wieder ins Büro gegangen. Wir haben das Ereignis nicht ignoriert, aber wir haben sofort normal weitergelebt.

Haben Sie professionelle Hilfe in Anspruch genommen?

Weil wir damals zuerst dachten: «Vielleicht kommt der emotionale Hammer erst nach einer Weile», haben wir später noch mit einem Psychologen besprochen, was wir allenfalls noch machen sollten. Er meinte aber auch nur, aus seiner Sicht sei es für uns gut gelaufen, und er erwarte keine grossen Aufwallungen mehr. Mir hat auch ein Gespräch mit Felix E. Müller geholfen, damals designierter Chefredaktor der NZZ am Sonntag, der vier Jahre vorher das Attentat von Luxor überlebt und auch ein Buch darüber geschrieben hatte. Er hatte eine gute Perspektive auf der Metaebene, indem er uns erzählte, dass die Reaktionen der Überlebenden von Luxor extrem unterschiedlich waren. Sie reichten von: «Ich will meine Ferien noch wie geplant durchziehen, schliesslich habe ich dafür bezahlt.» – also quasi einem Negieren des Ereignisses – bis hin zu: «Ich will komplett mein Leben ändern, wandere aus und werde Schafzüchter.» Müller sagte uns damals, diese Frage müsse sich natürlich jeder selbst stellen, aber er habe sie für sich so beantwortet: «Wenn man mit seinem Leben bis dahin einigermassen zufrieden war, gibt es doch keinen Anlass, alles über den Haufen zu werfen.» Das hat mir eingeleuchtet.

Werden Sie noch viel auf das Unglück angesprochen?

Generell nicht, aber es gibt immer wieder Menschen, die das Unglück offenbar bis heute sehr beschäftigt, auch junge Menschen, die damals noch gar nicht geboren waren. Ein Branchen- und HSG-Kollege erzählte mir vor Jahren, dass sein Sohn, heute 18, seit jeher alles zum Absturz verschlinge. Letztes Jahr war ich dann mal bei ihnen zu Hause und habe mich eine Stunde lang von ihm ausfragen lassen. Er war wirklich sehr gut informiert und kannte jedes öffentlich verfügbare Detail, bis hin zum amtlichen Untersuchungsbericht. Auch sonst kommt es tatsächlich immer mal wieder vor, dass ich angesprochen werde, wie gesagt, häufig von jungen Leuten, denen ihre Eltern erzählt haben, dass sie da einen kennen, und nun wollen sie die Geschichte mal aus erster Hand hören. Ich denke, das liegt daran, dass sich jeder beim Fliegen schon mal Gedanken über das Abstürzen gemacht hat, obwohl es zum Glück sehr wenige Flugzeugabstürze gibt – Fliegen ist bekanntlich statistisch sehr sicher. Wenn es allerdings dann doch mal passiert, gibt es oft keine oder nur wenige Überlebende.

Ist es für Sie etwas Besonderes, zu den wenigen Überlebenden zu gehören?

Ich empfinde das keineswegs als Auszeichnung, sondern denke einfach: Glück gehabt. Im Jahr 2001 gab es noch keine Emojis, sonst wäre ich nach sorgfältigem Abwägen aller Fakten und Aufarbeiten der mir zugänglichen Emotionen zum Ergebnis gelangt: ¯\_(ツ)_/¯

Dass ich so daran denken kann, auch am 25. Jahrestag, ist natürlich nach dem eigentlichen Überleben das zweite grosse Glück, für das ich wirklich auch sehr dankbar bin. Wem auch immer.



* Peter Hogenkamp ist CEO der Scope Content AG in Zürich. Im Jahr 2000 gründete er mit Jacqueline Badran die Usability-Agentur Zeix, später die Blogwerk AG. Von 2010 bis 2013 leitete er die digitalen Medien der NZZ-Mediengruppe.