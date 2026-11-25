20 Jahre Maybaum Film. Was bedeutet dieses Jubiläum für Sie, und wie genau kam es zur Gründung?

Michel Alraun: Dieses Jubiläum ist für mich vor allem ein Anlass, Danke zu sagen – an unser Team, unsere Kundinnen und Kunden und alle, die uns über 20 Jahre begleitet haben. Die Gründungsgeschichte selbst ist fast ein Zufallsprodukt: 1999 wollte ich mit einem Freund einen Kurzfilm drehen, und wir suchten hierfür verzweifelt eine Herrentoilette als Drehort – und erhielten nur Absagen. Wenig später erzählte mir jemand in Solothurn die wunderschöne Geschichte von der Maibaumtradition, und am Telefon mit der Stadt Langenthal nannte ich spontan «Maybaum Film» als Firmennamen, und wir bekamen prompt einen Drehort zur Verfügung gestellt. Richtig gegründet haben wir Maybaum Film dann 2006 in einer Wohngemeinschaft in Burgdorf, zusammen mit Laurent Ulrich – als die ersten brauchbaren kompakten DV-Kameras und leistungsstarke Macs den Einstieg in das Videoproduktionsbusiness für uns Träumer möglich machten und wir uns diese auch leisten konnten.

Welche Begegnung oder welches Projekt ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Laurent Ulrich: Wenn man über 20 Jahre hinweg gemeinsam etwas aufbaut und mit Herzblut dabeibleibt, gibt es viele besondere Momente, die in Erinnerung bleiben. Vor 20 Jahren hätten wir nie gedacht, dass aus einem Freundschaftsprojekt eine etablierte Firma mit 25 Mitarbeitenden entstehen würde. Viele unserer Kundinnen und Kunden begleiten uns seit Jahren, einige sogar seit den Anfängen in Burgdorf – manche sind über die Jahre sogar zu Freunden geworden. Das haben wir auch an unserer Jubiläumsfeier gespürt, als über 600 Kundinnen und Kunden, Freunde, Partner, Mitarbeitende und Familienmitglieder zusammenkamen. Dieser besondere Anlass hat uns einmal mehr gezeigt, wie wertvoll gute Beziehungen sind. Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam aufgebaut haben, und dankbar für alle, die Teil unserer Geschichte sind.

«Wenden mussten wir in den 20 Jahren zum Glück nie»

Was waren die wichtigsten Wendepunkte in diesen 20 Jahren?

Michel Alraun und Ulrich: Wenden mussten wir in den 20 Jahren zum Glück nie. Wichtige Meilensteine waren aber sicher die ersten Mitarbeitenden und die ersten grossen Auslandsprojekte, für die wir nach Japan, Indien und in die USA reisen durften. 2020 kam dann ein wichtiger Schub: Mit der AG-Gründung und der Entwicklung des Always-on-Modells wurden wir von einer klassischen Inhouse-Produktionsfirma zur Content-Agentur. Das Team ist kräftig gewachsen, und der Standort in Baden wurde auf rund 1000 Quadratmeter ausgebaut. Auch technisch hat sich enorm viel verändert: vom Kamerahelikopter zur Drohne. Von sperrigen Dollys zu Hand-Gimbals. Von «DV-Bändli» zu leistungsstarken Speicherkarten. Und gerade eben stecken wir in einem Umbruch, der tatsächlich zum ersten Wendepunkt werden könnte. Die KI verändert unsere Arbeitsweise vom Konzept bis zum fertigen Produkt. Um für weitere 20 Jahre bereit zu sein, folgen nun die nächsten Meilensteine. Dank Michel Alrauns Bruder Flavio gibt es ab 2027 einen Generationenwechsel in der Geschäftsleitung, und mit der neuen Maybaum Academy entsteht ein komplett neues Angebot.

Was ist trotz Digitalisierung, Social Media und KI bis heute der Kern guter Filmproduktion geblieben?

Michel Frutig: Wenn man davon ausgeht, dass wir zurzeit den grössten Teil der Filmproduktionen noch für Menschen machen und nicht für KI, bleibt der Kern unverändert: Ein guter Auftragsfilm muss einen echten Mehrwert bieten. Klingt banal, aber genau damit haben wir uns einen Namen gemacht. Im Zentrum steht nicht die Selbstverwirklichung, sondern das richtige Produkt für den richtigen Kanal, die richtige Zielgruppe und den richtigen Inhalt. Manchmal ist es dann eben auch ein unspektakuläres Erklärvideo, das den Zweck am besten erfüllt. Das Erfreuliche an Social Media und KI ist aber ohne Zweifel, dass überraschende, verrückte und vor allem einzigartige Ideen wieder massiv an Wichtigkeit gewinnen. Schon jetzt hört man von vielen, dass sie keinen Bock mehr auf AI-Slop haben. Gute Ideen kommen also nicht aus der Mode, Storytelling ist noch längst nicht passé.

Sie haben vorher die Maybaum Academy erwähnt …

Michel Alraun: Mit der Maybaum Academy reagieren wir einerseits auf die disruptive Kraft der KI-Entwicklung und gehen andererseits einer weiteren Leidenschaft von uns nach: dem Unterrichten. Wir sind überzeugt, dass sich die Produktionslandschaft weiter stark verändern wird und immer mehr kleinere bis mittlere Videoproduktionen künftig von unseren Kundinnen und Kunden inhouse gemacht werden. Mit verschiedenen Ausbildungsprogrammen wollen wir sowohl professionelle Filmschaffende wie auch eine breite Öffentlichkeit ansprechen. Dafür haben wir hier in Baden, direkt beim Bahnhof, genug Platz.

Was macht das Konzept der Maybaum Academy tatsächlich besonders?

Michel Alraun und Flavio Alraun: Unser USP ist die Praxis: Wir verbinden 20 Jahre Erfahrung in Videoproduktion, Strategie, Marketing und Branding direkt mit dem praktischen Einsatz generativer KI – vermittelt von unseren eigenen Fachleuten und ergänzt durch externe Expertinnen und Experten. Es gibt extrem wenige Ausbildungszentren mit einem derart praxisnahen Hintergrund wie unserem – das ist der eigentliche Unterschied. Unsere Branche ist stark von Autodidakten geprägt, und genau da setzen wir an: Wir wollen das Feld professionalisieren und ein zukunftsfähiges Setup für die Teilnehmenden schaffen. Dafür gehen wir einen Schulterschluss mit KI-Expertinnen und -Experten ein, deren Fachwissen wir mit unserem eigenen Skillset aus über tausend Produktionen kombinieren. So entsteht ein Ausbildungsprogramm, das es in dieser Form bisher nicht gab und das die Teilnehmenden optimal auf die Entwicklungen im Arbeitsmarkt vorbereitet. Durch das Engagement im Vorstand der Swissfilm Association ist es uns zudem gelungen, mit der ICT-Berufsbildung die neue eidgenössische Fachprüfung «Multimedia Content Creator» ins Leben zu rufen – so leisten wir aktiv einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Branchenstandards.

«Aus kreativer Sicht ist KI eine Erweiterung unseres bestehenden Werkzeugkoffers»

Wie verändert KI die Arbeit von Kreativen und Marketingverantwortlichen, und welche Fähigkeiten werden wichtiger?

Frutig und Flavio Alraun: Aus kreativer Sicht ist KI eine Erweiterung unseres bestehenden Werkzeugkoffers, es gibt noch nicht den «Make it with AI»-Button. KI hilft dabei, Ideen schneller zu visualisieren, beschleunigt unsere Recherche und ermöglicht neue Formate wie mehrsprachige KI-Avatare. Gleichzeitig ist dadurch auch der Scope unserer Produktionen gewachsen: Vieles ist heute intern umsetzbar und kann von uns gelernt werden, wofür wir früher mehrere Drittparteien hätten engagieren müssen, was das Produktionsbudget gesprengt hätte. Gleichzeitig unterschätzen viele, wie viel Know-how es braucht, um damit wirklich professionelle Ergebnisse zu erzielen. Es braucht Iterationsschleifen, präzise Briefings und kreatives Feingefühl. Wichtiger werden deshalb Fähigkeiten wie kritisches Beurteilen von KI-Resultaten, gezieltes Steuern der Tools und die Fähigkeit, aus vielen Varianten die richtige Geschichte herauszufiltern. Den Menschen braucht es dafür nach wie vor.

Was treibt Sie heute noch an, was möchten Sie in den kommenden Jahren noch erreichen?

Michel Alraun, Flavio Alraun, Laurent Ulrich und Michel Frutig: Zurücklehnen ist nicht unser Stil – dafür ist unsere Branche zu schnelllebig und das Team zu motiviert. Uns vier treibt an, dass mit der Nachfolge ab 2027 und der Maybaum Academy jetzt ein neues Kapitel beginnt, kein Schlusspunkt. Wir wollen weiter relevant bleiben, aber auch aktiv an den Standards unserer Branche mitarbeiten – und am Ende bleibt das Wichtigste dasselbe wie am ersten Tag: keine grossen Reden, keine Selbstbeweihräucherung, sondern Freude an dem, was wir tun – mit coolen Mitarbeitenden, coolen Kundinnen und Kunden und viel Lust auf Neues.



Dieses Interview ist zuerst in der persönlich-Printausgabe vom Oktober erschienen.