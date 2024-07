Publiziert am 13.07.2024

Der Internetkonzern Meta hebt Beschränkungen für Konten von Ex-US-Präsident Donald Trump in den Onlinenetzwerken Instagram und Facebook auf. Trump werde nicht mehr den verschärften Suspendierungsstrafen unterliegen, erklärte der Konzern am Freitag (Ortszeit).



Begründet wird der Schritt mit der «Verantwortung, politische Meinungsäusserung zu ermöglichen». Die Menschen in den USA sollten auf der selben Grundlage von den Präsidentschaftskandidaten informiert werden können.



Trumps Nutzerkonten auf Facebook und Instagram waren nach dem Sturm radikaler Anhänger des damaligen Präsidenten auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 gesperrt worden. Zur Begründung wurde die Gefahr weiterer Gewalt angeführt. Die Konten wurden zwar Anfang des vergangenen Jahres wieder freigeschaltet, allerdings unter strengeren Regeln.



Auch in anderen Netzwerken wurden Trumps Konten zwischenzeitlich gesperrt. Mittlerweile nutzt Trump vor allem seine eigene Online-Plattform Truth Social. Auf Facebook folgen Trump 34 Millionen Nutzer, dort werden auch Beiträge geteilt, die zuerst auf Truth Social veröffentlicht wurden. (sda/afp/wid)