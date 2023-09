Onlinehandel: Beschwerden über «Fake-Shops» häufen sich

«Die Schweiz wird mit unseriösen Onlineshops geflutet», sagt Reto Puma, Geschäftsführer der Reklamationszentrale Schweiz, in der SonntagsZeitung. «Es gibt eine alarmierende Zunahme an Beschwerden. Entweder kommen bestellte Produkte nie an – oder es wird minderwertige Fake-Ware geliefert.»

Bei der Reklamationszentrale seien schon «Hunderte von Meldungen» eingegangen. Die dreisten Shopbetreiber aus dem Ausland tarnen sich mit Domainnamen, die auf «.ch» enden, weil diese von vielen Schweizerinnen und Schweizern als seriös wahrgenommen werden. Doch statt Qualitätsprodukte wird oft chinesische Ramschware geliefert.

Jetzt fordern die Konsumentenschützer der Reklamationszentrale laut der SoZ einen besseren Schutz: Die Anmeldung von Schweizer Domain-Adresse soll künftig nur noch mit einer Identitätsprüfung zugelassen sein. (pd/wid)