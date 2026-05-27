Trustpilot: Bewertungen machen bei KI sichtbar

Publiziert am 27.05.2026

Für den Report «What AI says about you» hat das Forschungsunternehmen Seer Interactive im Auftrag von Trustpilot über 800’000 KI-generierte Antworten von ChatGPT, Gemini, Perplexity und Google AI Mode ausgewertet. Die Ergebnisse sind deutlich: Marken ohne aktives Bewertungsprofil erscheinen lediglich in rund einem Prozent der KI-Antworten, wie Trustpilot mitteilt. Wer hingegen ein gepflegtes Profil auf einer Bewertungsplattform betreibt, erhöht seine Sichtbarkeit bereits ab den ersten Einträgen auf 54 Prozent. Bei mehr als 80 Bewertungen und regelmässiger Profilpflege steigt die Zitierquote auf bis zu 75 Prozent.

Besonders auffällig ist die Rolle von Kundenbewertungen entlang der Customer Journey: In der frühen Aufmerksamkeitsphase stützen sich KI-Systeme in zwei Prozent der Fälle auf Bewertungsquellen. Am Ende des Kaufentscheidungsprozesses steigt dieser Anteil auf 24 Prozent – ein 16-facher Zuwachs. Je konkreter die Kaufabsicht, desto stärker gewichten KI-Systeme Kundenfeedback.

Insgesamt sind Bewertungsplattformen laut der Analyse mit 14 Prozent aller Quellennennungen die zweitwichtigste Informationsgrundlage für KI-Antworten – hinter Unternehmenswebsites mit 76 Prozent, aber noch vor anderen Quellen.

Als Hauptgründe für die Nutzung von Bewertungsplattformen durch KI-Systeme nennt die Studie drei Faktoren: die inhaltliche Relevanz detaillierter Erfahrungsberichte, die Aktualität durch täglich neue Einträge sowie das hohe Ranking offener Plattformen als vertrauenswürdige Quellen. «Wer in KI-Antworten nicht präsent ist, läuft Gefahr, künftig nicht mehr wahrgenommen zu werden», kommentiert Uta Ernst-Diarra, General Manager DACH bei Trustpilot. (pd/spo)