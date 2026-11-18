18.11.2026

Nick Lüthi

SwissMediaForum 2018, «Elefantenrunde» der Medienchefs auf dem Vierwaldstättersee: Ringier-CEO Marc Walder rechnete vor, dass 80 Prozent der digitalen Werbeeinnahmen an ausländische Plattformen flössen (persoenlich.com berichtete). Er schlug eine Login-Allianz der grossen Verlage vor, die SRG inklusive. Wer 20 Minuten, Blick oder Watson online las, sollte sich künftig mit einem einzigen Konto anmelden. So würden die Verlage erfahren, wer ihr Publikum ist, und könnten Werbung gezielt ausspielen – wie es Google und Facebook seit Jahren mit den Daten ihrer Nutzer tun. Tamedia-Verleger Pietro Supino drückte aufs Tempo: Bis Ende Jahr sollte das Gerüst stehen. SRG-Generaldirektor Gilles Marchand zeigte Verständnis. 2021 gründeten Ringier und die TX Group, zu der Tamedia gehört, die Firma OneLog. Sie sollte das gemeinsame Login betreiben. Walder, nun auch Verwaltungsratspräsident von OneLog, legte nach: «Diese Login-Allianz ist überlebenswichtig für die unabhängigen Medien in der Schweiz.»

Nun ist die Allianz am Ende. Am Mittwoch haben die vier Aktionäre von OneLog mitgeteilt, dass NZZ und CH Media aussteigen. TX Group und Ringier sollen ihre Anteile übernehmen und künftig je die Hälfte halten. Überraschend kommt das nicht. Was 2018 als Aufbruch gefeiert wurde, blieb über weite Strecken ein Bekenntnis auf Papier.

An Bord waren NZZ und CH Media von Anfang an, mitgerudert haben sie kaum. Ende 2022 stiegen sie auch bei OneLog ein. Das angekündigte gemeinsame Login führten sie auf ihren eigenen Portalen aber nie ein. Als Hacker OneLog lahmlegten, blieben ausgerechnet die beiden verschont: Wer nicht mitmacht, bietet auch keine Angriffsfläche. Nachdem das Login schliesslich beerdigt war, schworen sich die vier Häuser die Treue für die gemeinsame Werbeplattform OneDSP. Diese Treue hielt kaum länger als ein Jahr.

Gewarnt war man. OneLog-Chef Silvano Oeschger nannte die Fliehkräfte im Juni im persoenlich.com-Interview «die zentrale Herausforderung». Sein Fazit: «Allein wird es nicht funktionieren; dann sind die Tech-Konzerne immer im Vorteil.» Im selben Monat teilte er dem Verwaltungsrat mit, dass er geht. Ende September verliess er OneLog.

Die Mitteilung verkauft den Rückzug als Weiterentwicklung. Das ist Schönfärberei. Die Allianz sollte die grossen Schweizer Medien gegen Google und Co. vereinen, weil keiner allein gegen sie ankommt. Übrig bleibt ein Gemeinschaftsunternehmen von TX Group und Ringier, so wie OneLog schon 2021 eines war. Acht Jahre nach dem Aufbruch ist die Branche zurück auf Feld eins.

In derselben Mitteilung verspricht 20-Minuten-CEO Bernhard Brechbühl weiterhin «ein starkes, publisherübergreifendes Angebot als Alternative zu den Angeboten von Big Tech». Bloss: Das Projekt galt einst als überlebenswichtig, und nun raufen sich die Verlage dafür nicht einmal untereinander zusammen. Wie ernst kann es ihnen damit sein? Jetzt rudern nur noch zwei. Der Gegenwind aus Kalifornien hat nicht nachgelassen.

Nick Lüthi ist Redaktor von persoenlich.com