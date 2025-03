Social Media: Biobauernsohn mit Cello stürmt Instagram und TikTok

Elon Musk

KI-Firma schluckt Online-Plattform X

Tech-Milliardär Elon Musk lässt die Online-Plattform X in seiner KI-Firma xAI aufgehen. Die überraschende Übernahme wurde per Aktiendeal besiegelt, wie Musk am Freitag bekanntgab. Auch X gehörte zuvor mehrheitlich ihm.