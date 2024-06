Prompt Zero: Blick lanciert neuen AI-Podcast

Quickline

Drei neue Mitglieder im Verwaltungsrat

Drei neue Mitglieder im Verwaltungsrat

Roger Kälin, Philipp O. Müller und Roger Seifritz sind an der Generalversammlung ins Gremium gewählt worden.

Roger Kälin, Philipp O. Müller und Roger Seifritz sind am Mittwoch an der Generalversammlung in das Gremium gewählt worden.