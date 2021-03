Vor gut einen Monat wurde der Vereins ComImpact gegründet (persoenlich.com berichtete). Neu dazugestossen sind die Performance- und Content-Marketing-Agentur Dreifive (Goldbach Group), die Medienanalysenunternehmen Unicepta und NR Swiss sowie als Patronatsverbände der schweizerische PR-Dachverband PR Suisse und der US-Branchen-Thinktank Page Society (Swiss Chapter).

Die durch den Verein ComImpact getragene Initiative will den Schweizer Marketing- und Kommunikationsleuten die Schlüsselkompetenz CommTech «schnell, breit abgestützt und unkompliziert» zugänglich machen, wie es in einer Mitteilung heisst. Zu diesem Zweck plant sie eine Veranstaltungsreihe, ein Weiterbildungsangebot sowie eine Fachtagung für wirkungsvolle Kommunikation (am 10. Juni im Six Convention Point).

Die Resonanz auf die Gründung von ComImpact war «sehr positiv», wie es weiter heisst. Der Verein sei zurzeit mit zahlreichen möglichen weiteren Partnerfirmen und -organisationen in Verhandlung, die ihre CommTech-Expertise in das Netzwerk einbringen wollen. «Ich freue mich, dass wir in kurzer Zeit solch namhafte und gewichtige Neuzugänge vermelden können und ab dem Sommer regelmässige Lern-Gelegenheiten für interdisziplinäre, datenbasierte Ansätze von Kommunikations-Management und Erfolgsmessung durchführen können, ob live oder online», so Cyril Meier, Vorstandsvorsitzender von ComImpact.

Der Verein ist offen für weitere Partner und strebt laut Mitteilung an, bis Ende Jahr ein Dutzend aktiver Partnermitglieder und Bildungspartner erreicht zu haben.

Weiter konkretisiert hat sich auch das Programm der Fachtagung für wirkungsvolle Kommunikation «ComImpact 21 – Schlüsselkompetenz CommTech». Als Referenten gewonnen werden konnten Frank Bodin, Präsident ADC Schweiz, und Jon C. Iwata, ehemaliger President of Marketing and Communications at IBM und Mentor der Page Society. Die Teilnehmenden erwarten zudem interaktive Labs, in dem sie in 70-minütigen Sessions an einem von drei realen Beispielen CommTech ausloten können. Vier Best-Practice-Cases runden das Halbtagesprogramm ab. (pd/cbe)