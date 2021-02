CommTech

«Fertig Silo, stattdessen integral arbeiten»

Präsident Cyril Meier über die Hintergründe und Ziele der am Donnerstag gegründeten Initiative CommImpact.

In Sachen CommTech müsse es in der Schweiz endlich einen grossen Schritt vorwärts gehen, finden etwa HWZ, Webrepublic und Farner. Sie gründeten am Donnerstag den Verein CommImpact. Präsident Cyril Meier über die Hintergründe und Ziele der Initiative.

von Edith Hollenstein