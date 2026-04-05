Ein Nutzer der Plattform X hatte den KI-Chatbot Grok gezielt zu sexistischen und vulgären Aussagen gegen die Bundesrätin veranlasst. Daraufhin erstattete Karin Keller-Sutter Strafanzeige gegen unbekannt. Das berichteten vergangene Woche die Tamedia-Titel. «Solcher Frauenhass darf nicht als normal oder akzeptabel empfunden werden», zitierten die Zeitungen Pascal Hollenstein, Sprecher der Bundesrätin.
Keller-Sutter hatte den Bundesrat vorab nicht über die Anzeige informiert, wie die NZZ am Sonntag berichtet. Dieses Vorgehen wird politisch unterschiedlich beurteilt. SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel kritisiert: «Die Strafanzeige der Bundesrätin macht den Fall unnötig gross.» Unterstützung erhält Keller-Sutter von Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone und FDP-Co-Präsidentin Susanne Vincenz-Stauffacher. Mazzone fordert Keller-Sutter auf, sich im Gesamtbundesrat stärker gegen digitale Gewalt einzusetzen. (nil)
Strafanzeige
Bundesrätin klagt wegen KI-Beleidigungen
Ein Nutzer der Plattform X hatte den KI-Chatbot Grok gezielt zu sexistischen und vulgären Aussagen gegen die Bundesrätin veranlasst. Daraufhin erstattete Karin Keller-Sutter Strafanzeige gegen unbekannt. Das berichteten vergangene Woche die Tamedia-Titel. «Solcher Frauenhass darf nicht als normal oder akzeptabel empfunden werden», zitierten die Zeitungen Pascal Hollenstein, Sprecher der Bundesrätin.