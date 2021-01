NetDoktor: Burda erwirbt Digitalmarke in der Schweiz

Hubert Burda Media übernimmt zum 1. Februar 2021 die Digitalmarken NetDoktor.at und NetDoktor.ch von der Netdoktor.at GmbH mit Sitz in Wien. Seit August 2019 gehört mit NetDoktor.de bereits einer der deutschen Marktführer zum Health-Portfolio von Burda, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit dem Erwerb der beiden NetDoktor-Plattformen in Österreich und in der Schweiz sei Burda künftig der grösste Anbieter von digitalen Gesundheitsinformationen im deutschsprachigen Raum (DACH). Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart, wie es heisst.

Die Plattformen NetDoktor.at und NetDoktor.ch werden operativ, wie auch schon NetDoktor.de, in den BurdaVerlags-Bereich «Popular» integriert, in dem das zentrale Health Competence Center alle publizistischen Gesundheitsaktivitäten strategisch steuert.

«Wir freuen uns, den Ausbau unseres starken Health-Portfolios konsequent fortzusetzen und jetzt auch unsere Nachbarn in Österreich und in der Schweiz jederzeit mit kompetenten Informationen zu allen Gesundheitsthemen versorgen zu können», wird Kay Labinsky, CPO BurdaVerlag «Popular» zitiert. «Die drei deutschsprachigen NetDoktor-Portale werden somit künftig, thematisch individuell auf die länderspezifischen Bedürfnisse abgestimmt, strategisch sinnvoll aus einer Hand geführt.» (pd/cbe)