«Die NZZ und CH Media werden voraussichtlich in einem Jahr bei OneLog dabei sein», sagte TX-Group-Verleger Pietro Supino in einem persoenlich.com-Interview vom September 2022. Jetzt ist klar: Die beiden Medienhäuser sind dem Joint Venture OneLog mittlerweile beigetreten, die Login-Lösung wird im Laufe dieses Jahres eingeführt. Dies verkündete Ringier-CEO Marc Walder an der Dreikönigstagung im Zürcher Aura.

15 Zeitungstitel von CH Media, darunter die Aargauer Zeitung, die Luzerner Zeitung und das St. Galler Tagblatt werden OneLog frühestens im zweiten Halbjahr 2023 einführen, die Neue Zürcher Zeitung und die NZZ am Sonntag ab Ende 2023. Bereits mehr als 40 publizistische Titel von Ringier, Ringier Axel Springer Schweiz und der TX Group nutzen bereits die Single-Sign-On-Lösung, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Auch die SRG führte im Herbst 2022 OneLog ein, nämlich als 3rd-Party-Login auf der Plattform PlaySuisse. Laut Mitteilung setzen damit sämtliche Gründungsmitglieder der Schweizer Digital-Allianz auf die Single-Sign-On-Lösung OneLog, die heute über zwei Millionen registrierte und verifizierte Nutzerinnen und Nutzer zählt.

Per 23. Dezember 2022 hätten sich CH Media und die NZZ «dieser gemeinsamen erfolgreichen Technologie-Infrastruktur-Partnerschaft für die Schweizer Medienbranche» angeschlossen, wie es weiter heisst. Neu nehmen Roland Kühne (CEO a.i. und COO CH Media) und Andreas Bossecker (Chief Technology Innovation Officer NZZ) Einsitz im Verwaltungsrat von OneLog.

Der bisherige OneLog-Verwaltungsratspräsident Marc Walder (CEO Ringier) und OneLog-Vizepräsident Pietro Supino (Verwaltungsratspräsident TX Group) sind aus dem Gremium zurückgetreten. Neuer Verwaltungsratspräsident wird Patrick Rademacher (COO Global Media Unit und Head Special Projects for the Group CEO von Ringier), neuer Vizepräsident Marc Isler (Chief Revenue Officer Tamedia). Ausserdem im Verwaltungsrat sind Marco Di Bernardo (CTO Pendlermedien, 20 Minuten) und Kilian Kämpfen (Chief Technology & Data Officer Ringier).

Ein «Maximum an Swissness»

OneLog wurde laut Mitteilung entwickelt, «damit die beteiligten Medienunternehmen ihre Angebote laufend weiterentwickeln, verbessern und noch stärker auf die Bedürfnisse der Nutzerschaft ausrichten können». Für eine nahtlose und geräteübergreifende User Experience – wie sie auch von den grossen Tech-Plattformen bekannt ist – sei es erforderlich, dass die Nutzerinnen und Nutzer mittels eines Logins wiedererkannt würden. OneLog sei in enger Abstimmung mit dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten sowie den Data Protection Officers der beteiligten Häuser entlang der Schweizer Datenschutzrichtlinien gestaltet worden. «Zusätzlich und sofern anwendbar, werden auch die Datenschutzgesetze der Europäischen Union berücksichtigt», heisst es weiter. Unter den partizipierenden Medienunternehmen finde kein Austausch von Daten statt.

«Wir haben vor zweieinhalb Jahren eine strikte Registrationspflicht auf nzz.ch eingeführt, weil es uns wichtig ist, unsere Kundinnen und Kunden gezielt und nach ihren individuellen Bedürfnissen anzusprechen», wird NZZ-CEO Felix Graf in der Mitteilung zitiert. «Ausgehend vom digitalen Nutzungsverhalten können wir ihnen massgeschneiderte journalistische Inhalte bieten und Abo-Angebote unterbreiten, die passen. Ich bin überzeugt, dass die Schweizer Digital-Allianz diesen Mehrwert zusätzlich steigern wird und freue mich, dass die NZZ nun offiziell Teil des Joint Venture OneLog ist.»

Roland Kühne, CEO a.i. CH Media, ergänzt: «Das gemeinsame Login ermöglicht es den Joint-Venture-Partnern, den Nutzerinnen und Nutzern eine Single-Sign-On-Lösung mit einem Maximum an Swissness anzubieten und damit einen branchenweiten Standard aufzubauen. Wir sind stolz, Teil dieser ambitionierten Login-Vision zu sein und werden so langfristig unsere Wettbewerbsposition auch gegenüber den internationalen Digitalplattformen substanziell stärken können.»

Das Joint Venture OneLog AG wurde 2021 von der TX Group und Ringier gegründet. (pd/cbe)