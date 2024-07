Twint: Daniel Bernasconi wird Chief Information Officer

Publiziert am 15.07.2024

Per August 2024 übernimmt Daniel Bernasconi die Funktion des Chief Information Officer bei Twint. Als Verantwortlicher für die Leitung der IT-Initiativen soll er die Innovationskraft der Schweizer Bezahl-App auf strategischer Ebene vorantreiben, heisst es in der Mitteilung.



Mit einem umfangreichen Hintergrund in der strategischen IT-Entwicklung und Finanztechnologie habe Bernasconi bemerkenswerte Erfolge verzeichnet – unter anderem bei Swisscom, PostFinance, CSC (jetzt DXC) und IBM, schreibt Twint. Zuletzt leitete Bernasconi als Chief Technology Officer bei Finnova das Technology Competence Center des Unternehmens und war unter anderem für die Weiterentwicklung der Architektur und der Technologie-Roadmap verantwortlich. (pd/wid)