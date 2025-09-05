King Awards: Das sind die ersten Gewinner

Publiziert am 05.09.2025

Die Influencer-Marketing-Agentur Kingfluencers hat erstmals die King Awards verliehen. Die neue Auszeichnung würdigt herausragende Leistungen im Bereich Social Media und wurde im Rahmen des Community Events «Hive Jungle Party» vergeben.

Drei Kategorien wurden in der Premierausgabe ausgezeichnet: Loris Zimmerli erhielt den «Best Performance Award» für kreative Inhalte mit hoher organischer Reichweite. Kevin Lütolf wurde mit dem «Pioneer Award» für seine langjährigen Leistungen als einer der ersten professionellen Schweizer Content Creator geehrt. Naomi Eigenmann gewann den «Naoo Creator of the Year Award» für ihren Aufbau einer engagierten Community auf der Naoo-Plattform.

Die Gewinner wurden laut einer Mitteilung durch einen internen Auswahlprozess von Experten aus den Teams von Kingfluencers und Naoo bestimmt. Dabei standen neben der Reichweite vor allem Kreativität, Authentizität und nachhaltiger Community-Aufbau im Fokus.

Das «Hive Jungle Party»-Event erreichte laut eigenen Angaben eine kumulierte Reichweite von fast drei Millionen Followern. Die Moderation übernahmen Annette Fetscherin (SRF), Amaru Schenkel (Kingfluencers) und Sarah Schmid (Kingfluencers).

Die nächsten King Awards sollen am 3. September 2026 stattfinden. Kingfluencers ist Teil des Naoo-Ökosystems, der Schweizer Social-Media-Plattform. (pd/cbe)