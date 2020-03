«Positive Nachrichten sind momentan rar, deshalb freuen wir uns sehr, dass wir ein neues Datum für die Digital Experience Konferenz DEX20 kommunizieren können», wird David Burst, Präsident der IAB Switzerland, einer Mitteilung vom Donnerstag zitiert. Das Motto der Konferenz, welche neu am 1. Dezember in der Halle 622 in Zürich-Oerlikon durchgeführt werde, laute unverändert «Brand Experience im Digital Marketing». Anfang März wurde bekannt, dass der Anlass infolge des Grossveranstaltungsverbots verschoben werden muss (persoenlich.com berichtete).

Für das neue Datum können viele Speaker der Main Stage bereits bestätigt werden: Mit Jin Choi (Facebook), Merlin Ouboter (Microlino), Dennis Lück, (Jung von Matt), Lennart Hintz (MediaCom) oder Jan König (Odaline) verspreche der Event zu einem Highlight für die Digitale-Marketingbranche der Schweiz zu werden.

Die Digital Experience Konferenz DEX richtet sich an sämtliche Marktteilnehmer, die im Bereich des digitalen Marketings tätig sind. Auf der Main Stage, in den Masterclasses und in zahlreichen Workshops bietet die DEX20 sowohl für Einsteiger wie auch für Fachexperten spannende Impulse für die digitale Zukunft ihrer Unternehmen. Ein Thema, das in der aktuell schwierigen Phase laut Mitteilung besondere Dringlichkeit erhält. (pd/cbe)