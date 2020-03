Aufgrund der aktuellen Situation mit dem Coronavirus, hat sich der Verband IAB Switzerland dazu entschlossen, die Digital-Experience-Konferenz DEX, welche über 1000 Gäste zählt, in den November 2020 zu verschieben. Die Verleihung des Digital Marketing Awards wird im Sommer stattfinden, wie es in einer Mitteilung heisst.

«In den letzten Monaten hat das ganze DEX-Team mit grossem Engagement die DEX20 vorbereitet. Aufgrund der aktuellen Situation möchten wir jedoch nicht an dem geplanten Datum im April festhalten, sondern werden die Konferenz in den November verschieben», wird David Burst, Präsident der IAB Switzerland, in der Mitteilung zitiert. Das Konzept der Digital Experience Conference mit Main Stage, Masterclasses, Workshops und den Experience Lounges bleibe dabei unverändert. Auch die After-Party werde im geplanten Rahmen stattfinden. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für das neue Datum, das in Kürze kommuniziert wird.

Verschoben wird neben der Konferenz auch die Verleihung des Digital Marketing Awards. Die Awards werden in diesem Jahr im Rahmen der Sommerparty der IAB Switzerland vergeben. Auch für diesen Anlass wird in den nächsten Tagen ein Datum bekanntgegeben.

Weiterführende Informationen zur DEX20 gibt es hier und zum Digital Marketing Award hier. (pd/cbe)