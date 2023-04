Webby Awards

Freundliche Grüsse und Bandara gewinnen

Bei den Oscars der Digitalbranche wird in New York die Protestaktion «Unplay The Hate» ausgezeichnet. Für die Bewegung All Out wurde im Rahmen der Fussball-WM in Katar eine LGBT+-Demonstration im virtuellen Raum durchgeführt.