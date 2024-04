Joyn: Der gratis Streaming-Dienst kommt in die Schweiz

Ab Juni können Zuschauerinnen und Zuschauer zahlreiche Filme, Serien und Shows auf Abruf sowie TV-Sender live streamen, heisst es in einer Mitteilung. Die Joyn-Plattform ist kostenlos. Was das Angebot genau beinhaltet, wollte Seven.One Entertainment auf Anfrage nicht präzisieren.

«Mit Joyn können wir der Schweiz ein umfassendes Entertainment-Paket bieten, mit zahlreichen Exklusiv-Inhalten und vielen Inhalten on Demand – und das zum Nulltarif», wird Managing Director Andrea Haemmerli zitiert. «Joyn bildet in Zukunft das Herzstück unseres digitalen Entertainment-Auftritts. Mit einem starken Fokus auf die Angebote aus der Mediathek und einem umfassenden Live-Streaming-Bereich wird Joyn in der Schweiz an das etablierte Konzept von Joyn Deutschland und Joyn Österreich anknüpfen und die Erfolgsgeschichte von Zappn fortschreiben.»

Die App Zappn bietet eine Auswahl an Schweizer und internationalen TV-Sendern inklusive ProSieben, Sat.1, Kabel Eins, Sixx, ProSieben Maxx, Sat.1 Gold, Kabel Eins Doku, Puls 8. (pd/spo)