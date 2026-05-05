Hostpoint: Der Webhoster, der nie verkauft wurde

Publiziert am 05.05.2026

Hostpoint wurde 2001 gegründet und ist laut eigenen Angaben der grösste Webhosting-Anbieter und führende Domainregistrar der Schweiz. Es betreibt rund 340'000 Websites und 800'000 E-Mail-Adressen. Sämtliche Daten werden auf Servern in der Schweiz gespeichert.

In den vergangenen zehn Jahren wuchs der Mitarbeiterbestand von knapp 50 auf rund 130 Personen. 2007 führte das Unternehmen ein eigenes Control Panel ein, 2015 übernahm es einen Teil der ehemaligen Switch-Kunden, nachdem die Registrierungsstelle für .ch-Domains das Endkundengeschäft aufgegeben hatte. 2022 überschritt Hostpoint die Marke von einer Million verwalteter Domains.

CEO Markus Gebert: «Der Schweizer Hosting-Markt hat sich in den letzten Jahren stark verändert und zunehmend konsolidiert. Während verschiedene Anbieter von internationalen Konzernen übernommen wurden, ist Hostpoint weiterhin unabhängig.» (pd/cbe)