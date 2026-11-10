CRK | Agence Trio: «Wir rechnen mit einem Ausbau»

Laura Jenny, Patrick Marty, Agence Trio und CRK schliessen sich zusammen. Welche der beiden Agenturen hat die Initiative dazu ergriffen?

Patrick Marty: Das lässt sich so nicht beantworten. Wir arbeiten schon sehr lange zusammen und gehören zur gleichen Gruppe. Dort haben wir immer wieder diskutiert, wo die Synergien am grössten sind und wo es Sinn macht, Kräfte zu bündeln. Ein Schritt führte zum nächsten. Die MYTY Group fand die Idee gut, und Ende letzten Jahres haben wir die ersten Gespräche geführt. Juristisch haben wir die Fusion per 1. Januar 2026 vollzogen und die Bücher rückwirkend zusammengeführt. Der nächste Schritt ist nun das Co-Branding und die Veröffentlichung der Fusion.



Laura Jenny: Auch wir wollten uns verstärken. Zusammen können wir Kampagnen auf nationaler Ebene noch besser umsetzen, und wir bringen andere Kompetenzen mit. Wichtig waren für uns zudem die operativen Synergien.

Laura Jenny, die Agence Trio hat eine lange Geschichte. Sie präsentiert sich als die älteste Kommunikationsagentur der Schweiz. Bedeutet die Fusion mit CRK das Ende dieser Geschichte?

Jenny: Nein, es ist eine neue Etappe. Alles von Trio bleibt: die Leute, die Kompetenzen, die DNA der Agentur. Wir sind weiterhin das Team in der Romandie und bleiben am selben Standort, an dem wir seit über 70 Jahren sind. Nur der Name ändert sich in ein paar Monaten. Die neue Brand Identity bauen wir gemeinsam auf, und in ihr wird sich auch die DNA von Trio wiederfinden.

«Es ist schon ein grosser Schritt für uns, aber er ist auch nötig»

Die Marke Agence Trio wird nach 95 Jahren verschwinden. Fällt es Ihnen schwer, diese Identität aufzugeben?

Jenny: Es ist schon ein grosser Schritt für uns, aber er ist auch nötig. Es ist eine Evolution. Wir müssen eine gute Lösung finden, damit die Leute und alles, was Trio ausmacht, noch viele Jahre bestehen bleiben. In der Geschichte von Trio gab es immer verschiedene Phasen, zuletzt etwa die digitale Revolution.

Michael Kamm hatte vor 25 Jahren die Digitalisierung der Agentur geschafft und sie damit vor der Pleite gerettet. Sie haben operativ von ihm vor zwei Jahren übernommen. War er in die Fusionspläne involviert?

Jenny: Michael wurde informiert. Den Entscheid haben aber mein Co-Managing Partner Maxime Chabloz und ich gefällt. Es war unsere Entscheidung für die Zukunft der Agentur.

Wie hat er darauf reagiert?

Jenny: Für ihn war es am schwierigsten, die Agentur zu verlassen. Er hat aber seit zwei Jahren immer gesagt, dass Maxime und ich übernehmen und die Zukunft der Agentur selbst entscheiden sollen.

Was war der ausschlaggebende Grund für den Zusammenschluss? Ist es heute nicht mehr möglich, als unabhängige Agentur zu bestehen?

Marty: Für CRK war klar, dass wir den Anschluss an die Romandie suchen. Es war Teil unserer Strategie, den Markt dort für unsere Kunden besser zu erschliessen, die auch in der Romandie aktiv sind. Gleichzeitig verändert sich unsere Branche derzeit sehr schnell. Wir glauben, dass wir als schweizweit tätige Agentur mit allen Kompetenzen – Kreation, Beratung, Digitales – für die Zukunft besser aufgestellt sind, als wenn jeder für sich allein arbeitet.

Trio und CRK sind beide Teil der MYTY Group. Wieso reicht die Zusammenarbeit im Netzwerk nicht?

Marty: Die Fusion geht weiter. Bisher war es eine gute Zusammenarbeit bei einzelnen Projekten, aber Trio hat für Trio geschaut und CRK für CRK. Heute überlegen wir bei einer Kundenanfrage standortübergreifend, wie wir sie am besten bearbeiten und wer im Team sitzt. Dafür bedienen wir uns aus Lausanne, Bern, Basel und Zürich. Bei einer Kampagne in Bern sitzen dann Leute aus der Romandie, aus Zürich und aus Bern im Team. Das hilft uns, die Auftraggeber dort abzuholen, wo sie sind – gerade beim Bund, wo alles mehrsprachig ist.



Jenny: Wir sind jetzt wirklich ein Team. Das macht die Zusammenarbeit einfacher und schneller.

In welchen Bereichen ergänzen sich die Agenturen? Wo gibt es Überschneidungen?

Marty: Unseren Ursprung haben wir von CRK in der PR, in Public Affairs und in der strategischen Kommunikationsberatung. Trio ist im Werbebereich sehr gut positioniert, in der Kreation und der Vermarktung, das war weniger unsere Spielwiese. Auch im Influencer-Marketing hat Trio grosse Kompetenzen, die wir für unsere Arbeit nutzen können. Umgekehrt tragen wir Public Affairs, PR und strategische Kommunikationsberatung in die Romandie und wollen diesen Markt für uns entwickeln.

Gibt es Projekte, die Sie jetzt umsetzen können und früher nicht möglich waren?

Marty: Internationale Kunden, die den Schweizer Markt bedienen, brauchen zum Beispiel Positionierungsarbeit sowohl in der Romandie als auch in der Deutschschweiz. Das war bisher so nicht möglich. Die beiden Märkte haben grosse Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Diese Art von Transkreation können wir jetzt anbieten.



Jenny: Wir arbeiten seit mehreren Jahren für Kunden aus der Deutschschweiz, mit nationalen Kampagnen oder nur für die Westschweiz. Das machen wir weiter, was gut funktioniert, bleibt. Neu können wir nationale Kunden direkt mit den Kolleginnen und Kollegen aus Zürich und Bern betreuen. Und wir können grössere Kunden aus der Westschweiz bedienen, die eine nationale Kampagne wünschen – dafür waren wir bisher manchmal zu klein.

Wie viele Mitarbeitende hat die neue Agentur? Werden durch die Fusion Stellen gestrichen?

Marty: Die neue Agentur hat rund 40 Mitarbeitende. Stellen werden keine gestrichen. Im Gegenteil: Wir rechnen eher mit einem Ausbau, vor allem in der Romandie. Dort wollen wir die bisherigen Dienstleistungen von CRK stärker einbringen, etwa in der politischen Kommunikation, in der Trio bisher nicht aktiv war. Wir sehen dort grosses Potenzial.

«Wir verstehen uns nicht als Deutschschweizer Agentur mit einem Büro in Lausanne, sondern als schweizweit tätige, bilinguale Agentur»

Wer wird die fusionierte Agentur leiten?

Marty: Neben Laura und mir sind Caroline Hulliger und Marco Böni Teil der Geschäftsleitung. Wie schon bei CRK übernehme ich den Vorsitz.



Jenny: Maxime und ich führen Lausanne weiter, wie bisher. Neu bin ich auch Teil der Geschäftsleitung und bilde die Brücke zwischen der Romandie und der Deutschschweiz. Maxime ist für die Teams zuständig, ich eher für Business Development, Finanzen und jetzt auch für die Prozesse, also die Zusammenführung. Unser Titel lautet neu Co-Leiter Romandie, vorher waren wir Managing Partner. Partner der MYTY Gruppe bleiben wir beide.

CRK stellt den Namen und den CEO. Hat CRK nicht Agence Trio eher geschluckt?

Marty: Das hängt davon ab, wie man die Geschichte erzählt. Für uns ist klar: Wir schlucken nicht einfach Ressourcen in der Romandie, sondern wollen uns gemeinsam zu etwas Grösserem entwickeln. Die Marke CRK wird weiterentwickelt, voraussichtlich ab Mitte 2027 kommunizieren wir das. Es wird einen neuen Auftritt und eine neue Positionierung geben. Juristisch haben wir zwar die Aktien übernommen, aber am Schluss entsteht aus Trio und CRK eine grössere und andere CRK. Wir verstehen uns nicht als Deutschschweizer Agentur mit einem Büro in Lausanne, sondern als schweizweit tätige, bilinguale Agentur.

Wenn eine Deutschschweizer Firma eine Westschweizer Firma übernimmt, wird das in der Romandie nicht immer positiv gesehen. Erwarten Sie Kritik?

Jenny: Es gibt schon kulturelle Unterschiede, das ist klar, aber wir begegneten uns immer auf Augenhöhe und fühlen uns gemeinsam stärker. Das ist symbolisch, aber wichtig: In Meetings und in der Kommunikation sprechen wir Deutsch und Französisch, und jede und jeder spricht die eigene Sprache.

Marty: Wir haben das Glück, dass viele Leute in Zürich und Bern sehr gut Französisch sprechen und auch in Lausanne mehrere Mitarbeitende Deutsch sprechen. Wir haben da null Probleme.

«Mehrere Agenturen aus der Westschweiz und der Deutschschweiz haben bereits versucht, über den Röstigraben hinaus Fuss zu fassen»

Wenn man heute auf die Website von CRK geht, ist das ganze Team von Trio bereits aufgelistet. Was wird sich im operativen Bereich ändern?

Marty: Die Fusion ist eigentlich schon durch. Wir arbeiten bereits in Projekten zusammen: Wenn wir für ein Mandat eine Mitarbeiterin aus Lausanne für eine Influencer-Kampagne brauchen, ist sie Teil des Projektteams und muss deshalb auch auf der Website ersichtlich sein. Wir nutzen dieselben Kommunikationskanäle, gemeinsame Formate und bearbeiten Kunden gemeinsam.



Jenny: Operativ können wir in der Romandie jetzt Administration, IT und HR zentralisieren. Wir sind zwölf Leute in Lausanne und können uns so stärker auf die Entwicklung der Agentur und auf die Kunden konzentrieren. Da wir zur gleichen Gruppe gehören, hatten wir schon ähnliche Prozesse. Das hat die Zusammenführung einfacher gemacht.

Was wird sich für die Kunden ändern?

Marty: Für einen Grossteil der Kunden ändert sich nichts. Sie können aber bei Bedarf auf zusätzliche Ressourcen und Kompetenzen zugreifen. Wenn Lausanne für die Romandie eine Kampagne umsetzt, ändert sich nichts, ausser dass die Kunden wissen, dass mehr Ressourcen zur Verfügung stehen. Verändern wird sich etwas für nationale Kunden, die beide Märkte bedienen müssen – kommerziell, politisch oder im Umfeld von NGOs und NPOs. Sie erhalten nun bilinguale Kompetenz, Kreation auf Deutsch und Französisch. Früher mussten wir bei Anfragen zur Romandie oft erklären, dass wir das irgendwie besetzen. Die Romands haben zu Recht gefragt: Wo ist euer Netzwerk in den Medien? Kennt ihr die Journalisten? Das haben wir jetzt, mit funktionierenden Strukturen und einem Netzwerk in der Romandie.



Jenny: Die Kunden haben wir bereits informiert. In der Romandie gab ein paar Fragen, die wir gut klären konnten. In der Deutschschweiz waren die Reaktionen sehr positiv: Man freut sich, dass wir in der Romandie nun noch stärker aufgestellt sind.

Weshalb hat es bis 2026 gedauert, bis eine Agentur entstanden ist, die in beiden Sprachregionen verankert ist?

Jenny: Mehrere Agenturen aus der Westschweiz und der Deutschschweiz haben bereits versucht, über den Röstigraben hinaus Fuss zu fassen. Michael Kamm versuchte vor einigen Jahren ebenfalls, mit Trio in Zürich eine Niederlassung aufzubauen, was jedoch nicht den gewünschten Anklang fand. Umgekehrt haben mehrere Deutschschweizer Agenturen ein Büro in Lausanne oder Genf eröffnet, aber das ist nie einfach. Hier ist es anders: Wir sind schon im Markt.

Haben Sie konkrete Ziele für die neue Agentur?

Marty: Ja. Wir werden unsere Präsenz in der politischen Kommunikation in der Romandie rasch ausbauen, dabei geht es insbesondere um Wahlkampagnen und strategische Kampagnen für politische Anliegen.

«Wir wollen gemeinsam an der Kultur arbeiten und investieren da entsprechend»

Auch im Hinblick auf die eidgenössischen Wahlen im nächsten Jahr?

Marty: Wir arbeiten bereits zusammen. Wir betreuen die nationalen Wahlen für Die Mitte, und das sehr intensiv. Für eine nationale Partei ist es wichtig, dass sie in allen Sprachregionen adäquat vertreten ist. Das können wir jetzt bieten.

Haben Sie schon neue Stellen für die politische Kommunikation in der Romandie geschaffen?

Marty: Noch nicht, das wird aber kommen. Den Ausbau in der Romandie treiben wir ab 2027 voran. Danach fokussieren wir uns auf die anstehenden kantonalen Wahlen in der Romandie und wollen unsere Kompetenzen mit den Ressourcen vor Ort verschmelzen.

Wie wächst die Kultur der beiden Agenturen zusammen?

Marty: Das ist eine wichtige Aufgabe, die man nicht sich selbst überlassen kann. Wir haben gemeinsame Prozesse, wollen aber auch gemeinsam an der Kultur arbeiten und investieren da entsprechend. Die jährliche Agenturreise haben wir zum ersten Mal mit den Kolleginnen und Kollegen aus Lausanne gemacht. Das hat sehr gut funktioniert, am Tisch hörte man ein buntes Gemisch aus Deutsch und Französisch. Zudem starten wir jeden Montag mit allen rund 40 Mitarbeitenden in einem Teams-Meeting mit einer «Frage der Woche». Danach werden Gruppen zusammengewürfelt, auch quer durch die Sprachregionen und Hierarchien, und die tauschen sich fünf Minuten über die Frage aus. Zuletzt haben wir darüber sinniert, ob man lieber die Küche oder das Bad putzt. Am Anfang klang das für manche sehr konzeptionell, inzwischen finden es alle lustig.



Jenny: Wir nehmen immer das Beste aus beiden Agenturen. Aus Lausanne kommen zum Beispiel das Projektmanagement-Tool, das jetzt agenturweit im Einsatz ist, und unser Montagsformat, bei dem jemand eine persönliche Inspiration teilt. Aus der Deutschschweiz stammt etwa die wöchentliche Town Hall. Beide Formate finden heute gemeinsam statt, abwechselnd auf Französisch und Deutsch.

Sind noch weitere Fusionen oder Annäherungen geplant?

Marty: Nein, aktuell nicht. Wir sind zwar nicht am Ende der Geschichte, aber wir haben jetzt den für uns wichtigsten und naheliegendsten Schritt gemacht.