CRK | Agence Trio: Die zwei Agenturen schliessen sich zusammen

Publiziert am 10.11.2026

Die Kommunikationsagentur CRK und die Lausanner Agence Trio wachsen zusammen. Trio wird Teil von CRK, wie die beiden Agenturen mitteilen. Der Standort in Lausanne bleibt bestehen. CRK will damit ihre Präsenz in der Romandie ausbauen. Die neue Agentur zählt 40 Mitarbeitende.

Die Agence Trio wurde 1931 gegründet und gilt als älteste Kommunikationsagentur der Schweiz. Sie ist in Lausanne verankert und bietet unter anderem Branding, Kampagnen, Influencer-Marketing, Public Relations, digitale Kommunikation, Events und Brand Content an. Wie CRK gehört sie zur MYTY-Gruppe. CRK ist in den Bereichen Public Affairs, Corporate Communications und Campaigning tätig. Die Agentur berät Organisationen, Unternehmen, Verbände und öffentliche Institutionen.

Mit Trio stärke man gemeinsam die Präsenz in der Romandie und die Position als Agentur für die ganze Schweiz, wird CRK-CEO Patrick Marty in der Mitteilung zitiert. Trio bringe Kreativkompetenz und ein Netzwerk in der Westschweiz mit. Das gemeinsame Angebot sei näher an den sprachregionalen Gegebenheiten.

Laura Jenny, bisher Managing Partner der Agence Trio, nimmt Einsitz in die Geschäftsleitung von CRK. Diese besteht damit aus Jenny, Marty, Caroline Hulliger und Marco Böni. Am Standort Lausanne führen Jenny und Maxime Chabloz das Team weiterhin gemeinsam. Für bestehende Kundinnen und Kunden von Trio bleiben die bisherigen Ansprechpersonen erhalten. Der Standort Lausanne soll mit Kompetenzen in Public Affairs ausgebaut werden, sagen Jenny und Marty im Interview mit persoenlich.com.

Gemeinsames Mandat für EnergieSchweiz

CRK und Trio haben bereits zusammengearbeitet: 2025 gewannen sie gemeinsam ein Mandat für EnergieSchweiz, ein Programm des Bundesamts für Energie (BFE). Neu steht Trio zusätzlich die Erfahrung des nationalen CRK-Teams in Public Affairs, Campaigning und Corporate Communications zur Verfügung. (pd/spo)