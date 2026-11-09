DS Studio: Schärer beteiligt vier aus dem Team an seiner Agentur

Publiziert am 09.11.2026

DS Studio hat den Kreis der Teilhaber erweitert, wie die Agentur am Montag mitteilte. Neben Gründer David Schärer sind neu Janine Paumann, Laura Zimmermann, David Wember und Heinrich Zimmermann am Unternehmen beteiligt. Schärer, Mitgründer der Agentur Rod, hatte DS Studio 2024 gegründet und damals angekündigt, bald Partner aufnehmen zu wollen (persoenlich.com berichtete).

Paumann ist seit der Gründung dabei und kommt aus der Kampagnenarbeit und der politischen Kommunikation. Laura Zimmermann ist auf Campaigning und Medienarbeit spezialisiert. Der Politstratege David Wember stiess im Sommer 2025 dazu. Heinrich Zimmermann ist seit rund einem Jahr als Creative Director für die Agentur tätig. Das Team umfasst nach eigenen Angaben neun Personen.

Ihr Profil hat sich die Agentur vor allem in der Politik erarbeitet. Sie konzipierte die Ja-Kampagne der Allianz Pro E-ID. Das Stimmvolk nahm die Vorlage im September 2025 mit 50,4 Prozent knapp an. Zudem organisierte DS Studio nach eigenen Angaben die Nein-Kampagne zur SRG-Halbierungsinitiative, die im März 2026 mit 61,9 Prozent Nein scheiterte. Dazu kam die überparteiliche Kampagne gegen die Neutralitätsinitiative, die am 27. September 70,2 Prozent der Stimmenden ablehnten. Derzeit erarbeitet die Agentur für die FDP das Kampagnenkonzept für die Wahlen 2027.

Zu den weiteren Kunden zählen der Vorsorgedienstleister PensExpert, die Katholische Kirche im Kanton Zürich und CH Media mit dem Nachrichtenportal Schweiz heute. Ebenfalls auf der Kundenliste stehen der Physiotherapieverband Prophysio und die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft. Ausserdem berät die Agentur exponierte Personen in Reputationsfragen und in Krisen.

Ihren Ansatz fasst DS Studio unter dem Begriff «Designing Consent» zusammen und hat daraus ein eigenes Analysemodell abgeleitet. Botschaften und Kampagnenkonzepte lässt die Agentur von der verhaltensökonomischen Beratung FehrAdvice empirisch überprüfen. (pd/nil)