Im vierten Quartal 2022 lag die Overall-Sichtbarkeit über alle Formate unverändert bei 62,6 Prozent, wie es in einer Mitteilung von Digital Ad Trust Switzerland heisst. Das Medium Rectangle und das Halfpage Ad auf Desktop, die sich in den letzten zwei Quartal verbessern konnten, büssten nun mit 1,4 beziehungsweise 0,6 Prozentpunkte leicht ein. Das zuletzt stark an Sichtbarkeit verlorene Wideboard hat sich um 5,6 Prozentpunkte verbessert auf nun 57,3 Prozent. Das Mobile Rectangle legte leicht um 0,2 Prozentpunkte auf 58,6 Prozent zu.

Quelle: Digital Ad Trust Report





Die Sophisticated Invalid Traffic (SIVT) Ad-Fraud-Quote ist im vierten Quartal wieder deutlich gesunken und liegt nun über alle Kanäle bei einem neuen Wert von 0,55 Prozent.

Die durch IAS erhobenen Brand-Safety-Werte finden sich mit 0,05 Prozent auf einem sehr tiefen Niveau und damit auch um fast zwei Drittel tiefer wie im Vorquartal.

Weitere Informationen gibt es unter digitaladtrust.ch. (pd/cbe)