Herr Probst, herzliche Gratulation zu 95 Jahren Jura. Wie vital ist Ihre Marke momentan?

Die Vitalität unserer Marke manifestiert sich in den Produkten und am Verkaufspunkt. Um die Innovationsgeschwindigkeit weiter zu erhöhen, haben wir 2022 unseren Campus eingeweiht. Das Ziel ist klar: Wir wollen mehr Innovationen in kürzerer Zeit zur Marktreife bringen. Gleichzeitig bauen wir unsere Präsenz am Verkaufspunkt weltweit aus, insbesondere mit unserem Premium-POS-Konzept. Mit der Eröffnung zweier neuer Service-Fabriken in Deutschland und den USA bringen wir zudem viel Prozessinnovation in den Servicebereich und investieren nachhaltig in die Zukunft unserer Marke. Wir sind überzeugt, auch künftig weltweit wachsen zu können.

Wenn Sie zurückblicken, was waren die wichtigsten Stationen in Ihrer Firmengeschichte?

Ein wichtiger Meilenstein war 1955 die Lancierung des ersten Dampfbügeleisens in Kontinentaleuropa. Diese Innovation machte Jura über Generationen hinweg schweizweit zum Synonym für Bügeleisen. 1994 folgte mit der Impressa 500 der erste selbst entwickelte Vollautomat. Damit legten wir den Grundstein für die Fokussierung der Marke und die Globalisierung unseres Geschäfts.

«Generell fördern Zölle das Wachstum nicht»

Inwieweit spüren Sie die Zölle Trumps?

Wie alle anderen müssen auch wir damit umgehen. Generell fördern Zölle das Wachstum nicht.

Was ist Ihre Meinung zur Swissness-Debatte rund um On?

On hat zu Recht darauf hingewiesen, dass Swissness weit mehr umfasst als reine Produktionsprozesse. Entscheidend ist die gesamte Wertschöpfungskette. Nehmen wir unsere Mahlwerke als Beispiel: Sie werden ausnahmslos in der Schweiz hergestellt und anschliessend in den Produktionsstätten in Europa und der Schweiz verbaut. Allein diese Schlüsselkomponente bringt mehr Swissness in einen Jura-Vollautomaten, als in einem Kunststoffeimer steckt, der das Schweizerkreuz tragen darf, lediglich weil er aus einer Schweizer Spritzgussanlage stammt.

Wo sehen Sie momentan Wachstumsmärkte für Jura?

Weltweit. Besonders zentral wird in den kommenden fünf Jahren Nordamerika mit den USA, Kanada und Mexiko sein. Wir gehen davon aus, dass diese Region zu einem unserer wichtigsten Wachstumstreiber wird.

Welche Bedeutung hat der Fachhandel für Sie?

Prof. Dr. Johanna Gollnhofer von der Universität St. Gallen hat es in ihrer Keynote Speech an unserer European Product Conference treffend formuliert: «Die analoge Welt macht eine Marke erst lebendig.» Deshalb messen wir unserem Auftritt am Verkaufspunkt grösste Bedeutung bei. Ob bei Fachhandelspartnern, in Shop-in-Shops oder in Jura-Stores: Man muss die Marke erleben können. Unser Weg ist phygital. Wir wollen digital sichtbar und physisch mit allen Sinnen erfahrbar sein.

«Wer heute Informationen sucht, tut dies zunehmend über KI»

Welche Auswirkungen hat KI auf Ihr Geschäft?

Einerseits setzen wir KI in Form von Leo, unserem digitalen Assistenten, am Verkaufspunkt ein. Er beantwortet im Chat Fragen zu unseren Vollautomaten und zur Marke Jura. Andererseits ist es für uns entscheidend, in der Welt von ChatGPT und anderen LLMs nicht nur sichtbar, sondern relevant zu sein. Wer heute Informationen sucht, tut dies zunehmend über KI. Wir wollen dort präsent sein, damit sich potenzielle Kundinnen und Kunden für Jura interessieren und unsere Produkte anschliessend vor Ort erleben.

Ihr berühmtestes Testimonial ist Roger Federer. Werden Sie weiterhin mit ihm werben?

Ja! Seine Strahlkraft ist ungebrochen. Roger Federer gehört weltweit zu den glaubwürdigsten und vertrauenswürdigsten Persönlichkeiten überhaupt. Genau darum passt er so gut zu Jura. Denn letztlich ist Vertrauen in eine Marke oft der matchentscheidende Faktor, wenn es um den Kauf geht.

Sie selber sind Mister Jura. Wenn Sie zurückschauen, was war Ihr ganz persönlicher Tief- und vor allem Ihr persönlicher Höhepunkt?

Die schwierigste Phase waren die 1990er-Jahre. Damals mussten wir unseren Weg neu definieren und haben uns konsequent auf Vollautomaten sowie auf die Internationalisierung fokussiert.

Höhepunkte gab es viele. Besonders dann, wenn wir neue Produkte präsentieren und diese vom Markt begeistert aufgenommen werden. Aktuell bin ich besonders gespannt auf die Resonanz zur neuen A8. Sie ist unser schmalster Vollautomat und vereint auf engstem Raum Profi-Technologie wie etwa die Full-Size-Brüheinheit.

Was ist Ihre geschäftliche Grundmaxime?

Versuche, dich wie ein Laser zu fokussieren!



Das ausführliche Interview ist in der persönlich-Printausgabe vom Oktober erschienen.