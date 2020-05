Noch gelten die Einschränkungen, die für grössere Veranstaltungen erlassen worden sind. Am 27. Mai wird der Bundesrat die weiteren Schritte der Lockerung bekanntgeben. Best of Swiss Web verschiebt deshalb die Preisverleihung auf den Donnerstag 22. Oktober 2020 – ab 18 Uhr in der Samsung Hall. Bereits gebuchte Tickets behalten ihre Gültigkeit, wie es in einer Mitteilung heisst. Freitickets bleiben bis zum 9. Oktober reserviert. Weitere Tickets können bis zum 17. Oktober hinzugekauft werden.

Während der Best of Swiss Web Award-Night werden die folgenden Gewinner gekürt und Auszeichnungen verliehen: Master of Swiss Web 2020 und BoSW-Kategoriensieger, Gewinner des Goldbach Crossmedia Awards, Werber des Jahres 2020, Gewinner des Spezialpreises «Best of .swiss».

Der Anlass wurde aufgrund der Coronakrise schon einmal verschoben – auf den 10. Juni (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)