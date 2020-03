Coronavirus: Best of Swiss Web wird verschoben

Im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus in der Schweiz hat der Bundesrat Einschränkungen für grössere Veranstaltungen erlassen. Die Best of Swiss Web Award-Night fällt aktuell nicht unter das Verbot. Trotzdem hat das Team als präventive Massnahme beschlossen, die Best-of-Swiss-Web-Award-Night zu verschieben, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Award-Night findet neu am Mittwoch, 10. Juni 2020, ab 18 Uhr in der Samsung Hall statt. Bereits gebuchte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Freitickets bleiben bis zum 29. Mai reserviert. Weitere Tickets können bis 5. Juni bezogen werden – es gilt first come, first serve. Bis zum 8. Juni können die Gästenamen auf den Tickets im Account geändert werden.

Während der BoSW-Award-Night vom 10. Juni werden die folgenden Gewinner gekürt und Auszeichnungen verliehen: Master of Swiss Web 2020 und BoSW-Kategoriensieger, Gewinner des Goldbach Crossmedia Awards, Werber des Jahres 2020, Gewinner des Spezialpreises «Best of .swiss». (pd/cbe)