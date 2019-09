Twitter-Academy: Die ersten 30 Zertifikate sind vergeben

Im «Creative Coffee» aus Cannes hatte Twitter-Ambassador Frank Bodin angekündigt, dass der Kurznachrichtendienst in der Schweiz eine Ausbildung anbieten will (persoenlich.com berichtete). Das Interesse an der Twitter-Academy war gross, der erste Kurs im Nu ausgebucht, nachdem persoenlich.com über die erste Ausschreibung berichtet hatte.

30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden sich am Mittwoch, 11. September, in der Hochschule für Wirtschaft (HWZ) ein, wo der aus vier Modulen bestehende Ganztageskurs mit vier Dozenten – darunter Bodin – durchgeführt wurde. Die Teilnehmenden erhielten einen profunden Einblick, wie sie Twitter professionell und insbesondere auch global für ihre Unternehmen einsetzen können. Und am Ende, nach einem Test, holten sich dann auch alle erfolgreich ihr Twitter-Zertifikat, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bereits bestehe eine Warteliste für den nächsten Kurs. Dieser werde voraussichtlich noch in diesem Jahr durchgeführt. Geplant sind vier Lehrgänge, heisst es weiter. Ebenfalls in Planung sind laut Mitteilung Lehrgänge in Englisch für international tätige Unternehmen in der Schweiz. (pd/cbe)