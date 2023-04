Die Schweizerische Post hat die Kommunikationsplattform SpotMe übernommen. Für die 120 Mitarbeitenden von SpotMe sowie für die Kunden des Unternehmens ändere sich mit der Übernahme nichts, teilte die Post am Dienstag mit.

Über den Kaufpreis und die Übernahmedetails wurde Stillschweigen vereinbart. Mit der Übernahme von SpotMe unterstütze die Post ihre Geschäftskunden, die eigene Kommunikation im Zuge der Digitalisierung effizienter zu gestalten. Das als Spin-off der ETH Lausanne gegründete Unternehmen SpotMe agiere weiterhin eigenständig.

SpotMe ist darauf spezialisiert, Kunden digitale Kommunikationsplattformen für das Organisieren und Durchführen von Anlässen zu bieten. SpotMe werde seine nationale und internationale Expansion weiter vorantreiben, hiess es in der Mitteilung. Das Unternehmen ist unter anderem in den USA, in Bulgarien und in Singapur tätig und zählt Grossfirmen aus den Sektoren Pharma, Finanzdienstleistung und Industrie zu seinen Kunden. (sda/yk)