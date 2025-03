Google Street View: Die Schweiz wird wieder fotografiert

Publiziert am 03.03.2025

Google will neue Strassenbilder aus der Schweiz veröffentlichen. Ab dem 1. April 2025 wird der Tech-Konzern wieder seine Kameras losschicken. Man werde in allen Schweizer Kantonen, insbesondere auch auf Rad- und Wanderwegen, wie auch in Skigebieten unterwegs sein. Das steht in einem Inserat, das Google in Schweizer Zeitungen veröffentlicht hat. Die in diesem Jahr aufgenommenen Bilder sollen im November 2025 in Google Street View veröffentlicht werden.

Google erinnert zudem daran, dass auf allen Aufnahmen Gesichter und Autokennzeichen unkenntlich gemacht werden. Zudem könne bei Widerspruch manuell auf den Link «Bild unerkenntlich machen etc.» gedrückt werden. Diese Auflagen gehen auf einen Bundesgerichtsentscheid zurück (persoenlich.com berichtete). (pd/awe)