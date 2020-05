Nach 13 Monaten Entwicklungszeit präsentiert sich 20 Minuten seit Ende April mit einem neuen digitalen Auftritt. Integriert wurde ein Portal mit neuen Bewegtbildformaten sowie das Radioangebot (persoenlich.com berichtete). Verschwunden ist in der Desktop-Version hingegen die Suchfunktion. «Die Suchfunktion ist in der App im Cockpit zu finden. Auf dem Desktop ist die Suchfunktion in der neuen Version nicht integriert», sagt Sprecherin Eliane Loum-Gräser auf Anfrage von persoenlich.com. «Wir prüfen derzeit, ob sie wieder eingeführt wird.»

Auch blick.ch präsentierte sich Ende 2018 mit einem aufgeräumten Layout. Aufgeräumt wurde damals auch mit der Suchfunktion. Erst 16 Monate später kam die Suche zurück. Die Suche hatte keine Priorität, weil sie zu den weniger genutzten Funktionen zählt. (cbe)