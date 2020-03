Ringier: Blick.ch erhält die Suchfunktion zurück

von Christian Beck

Ende 2018 präsentierte sich blick.ch mit einem aufgeräumten Layout. Aufgeräumt wurde damals auch mit der Suchfunktion. Versprochen wurde: Die Suchfunktion soll zurückkommen (persoenlich.com berichtete).

Fast anderthalb Jahre später ist es nun soweit. «Die Suchfunktion ist seit Donnerstag, 5. März, wieder live auf blick.ch und seit Montag auch wieder in der Blick-App implementiert», so Ringier-Sprecherin Alina Bolz auf Anfrage von persoenlich.com. Um den Nutzerinnen und Nutzern eine bestmögliche User Experience zu bieten, werde blick.ch kontinuierlich weiterentwickelt. «Dabei haben Features und Formate, die oft genutzt werden, oberste Priorität. Da die Suche zu den weniger genutzten Funktionen auf blick.ch gehört, ist es erst jetzt zur Implementierung gekommen», so Bolz weiter.