Getty Images: Die Täuschung mit falschen Bildern

Publiziert am 16.03.2025

Eine Recherche in der NZZ am Sonntag deckt auf, dass die Bildagentur Getty Images computergenerierte Bilder als echte Fotografien deklariert und verkauft. Der Autor Christoph Schütz zeigt am Beispiel eines Bildes eines Tiefseekabels, das nach einer Sabotage in der Ostsee von den zu CH Media gehörenden Freiburger Nachrichten verwendet wurde, wie problematisch diese Praxis ist.

Auf Nachfrage teilte CH Media mit, es handle sich um «kein KI-generiertes Foto». Das als «Fotografie» ausgewiesene Bild wurde jedoch tatsächlich mittels 3D-Rendering am Computer erstellt. Erst nach intensiver Recherche und direktem Kontakt mit dem Bildautor konnte der Journalist diese Information verifizieren. Selbst nach mehrfacher Nachfrage bestätigte der Kundendienst von Getty Images zunächst fälschlicherweise, dass es sich um eine echte Aufnahme handle, bevor das Unternehmen schliesslich einräumte, dass das Bild computergeneriert ist.

Besonders problematisch ist, dass solche künstlich erstellten Bilder nicht nur in der Kreativbibliothek, sondern auch in der für Informationsmedien bestimmten Editorial-Kategorie angeboten werden. Dies widerspricht einer eigenen Getty-Studie, wonach fast 90 Prozent der Verbraucher Transparenz bezüglich der Bildauthentizität wünschen.

Der Artikel in der NZZ am Sonntag kritisiert zudem, dass auch stark manipulierte Fotografien ohne entsprechende Kennzeichnung angeboten werden. Getty behauptet zwar, KI-generierte oder modifizierte Inhalte abzulehnen, erlaubt aber gleichzeitig weitreichende Bildmanipulationen, die nicht deklariert werden müssen.

Für faktenbasierten Journalismus sei es essenziell, dass Bildagenturen transparenter arbeiten und Bildmanipulationen klar kennzeichnen, so das Fazit des Autors. (cbe)