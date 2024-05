Publiziert am 31.05.2024

Die Swiss Viz Awards für herausragende Datenvisualisierung wurden vergangenes Jahr vom Schweizer Daten- und KI-Spezialisten D One gemeinsam mit der Data Innovation Alliance ins Leben gerufen. Am 30. Mai wurden die besten Arbeiten im Rahmen der Swiss Conference on Data Science (SDS) zum zweiten Mal ausgezeichnet. Die Swiss Viz Awards werden jährlich vergeben und ehren Projekte von Einzelpersonen und Unternehmen, die datenbasierte Informationen auf besonders inspirierende und wirkungsvolle Weise visuell zugänglich machen. Dieses Jahr wurden fünf Arbeiten, verteilt über drei Kategorien, als Gewinner auserkoren.

Kategorie: Eigenständige Visualisierungen



● Gewinner: Nicole Lachenmeier, Darjan Hil, Lilia Rusterholtz, Aaron Ritschard und Sarah Heitz von Superdot Studio und Conradin Bolliger Maiolino vom Bundesamt für Landwirtschaft



«The Swiss Egg Market»

Diese Arbeit bietet ein gutes Verständnis des Schweizer Eiermarkts und behandelt Aspekte von Zertifizierungsarten bis hin zu Preisen und Konsum. Durch die clevere Nutzung von 3D und das rigorose Design wird sie zu einer sowohl aufschlussreichen als auch unterhaltsamen Visualisierung.



Gewinner Studierende: Buol Flemming, Lucerne University of Applied Sciences and Arts

«Timeline: Jan. 6 2021»

Buol Flemming forschte zu den Ereignissen im Capitol in Washington vom 6. Januar 2021. Die Informationen dazu sammelte er aus öffentlichen Beiträgen in Social Media und anderen Quellen. Der Autor bewältigt die Komplexität und die enorme Datenmenge durch die Erstellung einer innovativen und faszinierenden Visualisierung des Ereignisses. Die Jury schätzt die visuelle Ästhetik und die Verwendung von Open Source Daten und Osint für diese ehrgeizige Arbeit.



Kategorie: Data Stories

● Gewinner: Simone Rau, Anielle Peterhans, Patrick Meier, Sebastian Broschinski und Oliver Zihlmann von Tamedia, Tages Anzeiger



«Es ist so viel Hass da»

Fünf Politikerinnen und Politiker erzählen, wie sie bedroht werden. Die Autoren verwenden eine Mischung aus interaktiver Erzählweise und einfachen, aber aussagekräftigen Diagrammen, um durch ihre Umfrage zur Belästigung politischer Vertreter zu führen. Durch die gleichzeitige Darstellung von quantitativen und qualitativen Informationen ermöglichen sie es den Betrachtern, sich mit dem Thema zu verbinden und dessen Ausmass vollständig zu erfassen.



● Gewinner Studierende:

Annabelle Vuille, Maryland Institute College of Art



«Dumped: The Truth about Europe’s Plastic Recycling»

Die Verwendung verschiedener Arten der Datenvisualisierung, einschliesslich Bilder, Datenphysikalisierung und Diagramme, bietet dem Betrachter ein intensives Erlebnis, das die Datenstory effektiv verstärkt. Besonders aufgefallen sind auch die Sorgfalt und das durchdachte Bemühen, vielfältige Datenquellen in einer kohärenten Erzählung zu konsolidieren und eine fesselnde und eindrucksvolle Geschichte zu gestalten.



Kategorie: Dashboard

● Gewinner: Nicolas Ruetschi, Ludivine Stofer und Jenny Yin vom Bundesamt für Statistik

Bartosz Prusinowski, Michela Burzio, Florencia Kühne von Interactive Things



«Eidgenössische Volksabstimmungen»

Diese Arbeit ermöglicht es dem Betrachter, die Ergebnisse der vergangenen Bundesabstimmungen bis auf Gemeindeebene zu überprüfen. Gewürdigt wurde die hervorragende Benutzererfahrung, unterstützt durch ein klares Design, eine tadellose Ausführung und die Verfügbarkeit der Informationen in nicht weniger als fünf Sprachen.

«Dank gelungener Visualisierung können Daten inspirieren, Wissen vermitteln und letztlich Verhalten beeinflussen. Die Visualisierung von Daten bildet den letzten Schritt eines langen Prozesses und entscheidet massgeblich darüber, ob eine Message Wirkung erzielt», wird Christian Erni, Head of Data Experience und Geschäftsleitungsmitglied von D One, zitiert. Mit den jährlichen Swiss Viz Awards wolle man die zentrale Rolle der Visualisierung würdigen und herausragenden Ideen eine Bühne bieten.



Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger wurden durch eine siebenköpfige Jury, bestehend aus Datenvisualisierungsexpertinnen und -experten aus Privatwirtschaft, Hochschulen und weiteren Organisationen gekürt. Das Zeitfenster für die Einreichung zur nächsten Ausgabe der Awards startet im Frühjahr 2025. (pd/wid)